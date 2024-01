Tesla, quasi 2 milioni le vetture vendute nel 2023

Tesla ha riferito che i veicoli venduti nel 2023 sono stati 1.808.581, la maggior parte dei quali Model 3 e Model Y. Il dato è decisamente superiore al 2022, corrispondenti a un +26%.

Tesla è sempre in testa tra i produttori di veicoli elettrici, molto di più rispetto ai nomi noti del mondo automotive, che faticano a tenere il passo.

Elon Musk non è riuscito a mantenere la promessa dei 2 milioni di veicoli venduti per il 2023 ma si è avvicinato di molto a questo numero. I risultati in questione hanno fatto da corollario a un anno ottimo per Tesla e c’è attesa per i risultati fiscali. Nel precedente trimestre era emerso che a fronte di elevati per auto prodotte e vendute, gli utili si fossero in pratica dimezzati. Musk aveva all’epoca puntato il dito contro il Cybertruck, indicato come il colpevole che aveva portato a Tesla a “scavarsi la fossa da sola”.

Intanto anche il colosso cinese BYD ha venduto quasi 1,6 milioni di vetture elettriche e se le vendite procederanno come ora, dovrebbe superare Tesla il prossimo anno. Nel solo ultimo trimestre, BYD ha venduto 526.400 auto elettriche, rispetto alle 484.500 di Tesla (qui i dettagli). Per quest’ultima uno slancio alle vendite è probabilmente arrivato dall’ abbassamento dei prezzi su più mercati, elemento che però ha portato a un calo dei ricavi, (-11% nel Q3 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e che si rifletterà anche nei dati dell’ultimo trimestre.

Il pick-up Cybertruck da poco lanciato è un veicolo troppo costoso e geograficamente troppo limitato perché possa fare la differenza, in termini di entrate. In Cina, in particolare, l’azienda ha perso quote di mercato per effetto degli agguerriti concorrenti locali. Negli USA si segnala inoltre un rallentamento della domanda generale, al punto che Ford e Gm hanno deciso di frenare sui programmi per l’elettrificazione delle rispettive gamme.

