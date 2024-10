Sonos Arc Ultra rivoluziona il mondo delle soundbar con Sound Motion

Pubblicità

Una presentazione online per l’attesa evoluzione delle soundbar Sonos Arc che presenta tre importanti novità: la prima dal punto di vista acustico è l’utilizzazione della tecnologia Sound Motion che su Arc Ultra offre bassi potenziati anche con dimensioni ridotte, la seconda è la presenza di un collegamento Bluetooth e la terza è la disponibilità della equalizzazione automatica ambientale Trueplay anche con i telefoni Android oltre che con iPhone e iPad.

Ma ci sono anche ulteriori miglioramenti in campo audio con una maggiore ampiezza e con una resa migliorata del parlato.

La nuova architettura acustica include 14 driver progettati da Sonos, un woofer Sound Motion e un gruppo di tweeter con guide d’onda su ciascun lato, per creare un’esperienza audio spaziale 9.1.4. Per ottenere l’audio migliore per la configurazione dell’ambiente, ottimizza Arc Ultra con Trueplay, disponibile ora sia per dispositivi iOS che Android.

Grazie alla nuova architettura che privilegia il canale centrale, Arc Ultra massimizza la chiarezza vocale e rende più facile seguire i dialoghi. Con la nuova funzionalità avanzata di miglioramento del parlato è possibile scegliere dall’app Sonos il livello di nitidezza dei dialoghi preferito.

Arc Ultra è frutto di una collaborazione più stretta con il Sonos Soundboard. “Abbiamo collaborato con produttori e creatori esperti del mondo del cinema come Chris Jenkins e Onnalee Blank, per ottimizzareArc Ultra per la riproduzione di contenuti Dolby Atmos e creare un’esperienza audio degna di uno studio di registrazione e comparabile con i sistemi audio professionali.”

Arc Ultra ha il caratteristico profilo curvo, una finitura opaca e un involucro sottile, che donano un aspetto elegante quando è montata a parete senza ostruirne la visione quando è appoggiata su un mobile. La nuova griglia avvolgente raggiunge il retro della soundbar e lascia che i suoni si propaghino in ogni direzione per creare un’esperienza audio più coinvolgente.

Basta una semplice connessione HDMI eARC per ottenere in pochi minuti un audio da cinema. Controlla tutto senza sforzo usando il telecomando della TV, l’app Sonos, Sonos Voice Control o Amazon Alexa. I controlli touch sono collocati su una superficie dedicata in rilievo sul retro della soundbar per evitare distrazioni visive. Inoltre, grazie all’ingresso Bluetooth, Arc Ultra ti permette di riprodurre i tuoi contenuti in diversi modi magari ascoltando un podcast o impostando una playlist prima dell’arrivo degli ospiti.

Arc Ultra è stata progettata in modo responsabile, privilegiando l’utilizzo delle viti rispetto a quello degli adesivi per facilitare la manutenzione, utilizzando circuiti stampati privi di sostanze alogene, impiegando meno silicone e riducendo il consumo energetico fino a un 20% rispetto ad Arc, quando la soundbar rimane inattiva. La confezione di Arc Ultra è riciclabile al 100% ed è più piccolo del 18% in termini di ingombro, per rendere più efficiente la spedizione.

ARC Ultra è prenotabile con spedizione dal 29 Ottobre ad un prezzo di 999 € con il modello Arc in offerta a 799 Euro anche su Amazon.