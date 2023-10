Tesla Cybertruck sfoggia i muscoli trainando un reattore SpaceX

Il marketing di Tesla sta lavorando giorno e notte per completare i materiali per l’arrivo di Cybertruck e l’ultima trovata è, oltre che impressionante, sicuramente riuscita: presso la Starbase di SpaceX in Texas è stato avvistato un Cybertruck mentre traina un reattore Raptor del razzo Starship, il più grande e potente mai costruito.

Il filmato è stato pubblicato da Starship Gazer specializzato in avvistamenti e reportage su SpaceX. All’annuncio del pickup elettrico del 2019 Elon Musk aveva dichiarato una capacità di traino di ben 14.000 libbre, circa 6,35 tonnellate.

Così sulla carta l’impresa di Cybertruck che traina senza problemi un gigantesco reattore di SpaceX non rappresenta alcun problema per il nuovo modello Tesla, visto che un singolo Raptor a secco pesa 3.500 libbre, circa 1,59 tonnellate.

Ciò nonostante si rimane quasi incantati nell’osservare il futuristico pickup muoversi all’interno della Starbase tra strutture di lancio, razzi e componenti: sembra la scena di un film di fantascienza.

Gli avvistamenti di Cybertruck ormai non si contano più: è stato riperso in numerose varianti e rivestimenti sulle strade della California e non solo. Nel mese di agosto il pickup era impegnato in una corsa sul ghiaccio in Islanda: nell’avvistamento era preceduto da un altro veicolo per le riprese video.

Dopo tutti i video più o meno riusciti degli avvistamenti realizzati dagli utenti social, sarà interessante ammirare il risultato finale di queste riprese spettacolari curati da cameraman e registi professionisti.

Elon Musk aveva anticipato la cerimonia per le prime consegne di Cybertruck entro la fine del terzo trimestre, ma settembre è andato senza evento. Gli appassionati Tesla e anche alcuni analisti sono certi che Cybetruck finirà nelle mani dei primi acquirenti che lo hanno preordinato in USA entro la fine di ottobre.

