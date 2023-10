Tesla Cybertruck si potrà rivestire di qualsiasi colore e disegno

Quando Elon Musk ha presentato Tesla Cybetruck ha dichiarato che nonostante l’esoscheletro in acciaio inossidabile l’aspetto del veicolo potrà essere completamente personalizzato dagli acquirenti tramite rivestimenti, non solo per la scelta del colore ma anche per scritte e disegni.

A differenza delle auto tradizionali verniciate, sembra si tratterà di rivestimenti stampati su misura da sovrapporre alla carrozzeria, operazione facilitata dalle grandi superfici piane e dalla forme squadrate del futuristico pickup. Gli avvistamenti multipli sulle strade della California e non solo sembrano confermare la promessa di Musk.

Tesla Cybertruck con rivestimenti camo, digital e pixel art, graffiti

I social abbondano di foto di Tesla Cybertruck con rivestimenti originali e fantasiosi, come per esempio il rivestimento in pixel art in grigio e nero e anche in blu, sicuramente una soluzione che aumenta ancora di più l’effetto auto del futuro.

Gli appassionati apprezzeranno anche la versione graffiti con la scritta Cybertruck in giallo e nero che riprende una immagine marketing mostrata fin dalla presentazione.

Il pickup è stato anche avvistato con rivestimento camo in diversi colori. Ma in Tesla non manca il senso dello humor, come dimostrano i rivestimenti più curiosi in assoluto che riproducono l’aspetto di alcune auto concorrenti, come è avvenuto per Ford F-150 e anche per Toyota Tundra.

Come già avvenuto in passato Tesla non si è ancora pronunciata al riguardo, così non è dato sapere se colore e grafica dei rivestimenti si potranno scegliere tra una selezione limitata o se invece gli acquirenti saranno liberi di spaziare tra colori e grafiche disparate.

La varietà degli avvistamenti sembra indicare che si potrà scegliere tutto ciò che si vuole per personalizzare Cybertruck, mentre alcuni speculano se sarà direttamente Tesla ad occuparsene o se invece si potrà fare anche da soli o affidarsi a società terze.

Quello che è certo è che tutti questi interrogativi troveranno presto risposta. Gli avvistamenti continuano a moltiplicarsi, anche per veicoli sottoposti a crash test per l’omologazione in USA.

Cerimonia con prime consegne in USA forse entro ottobre

Le prime consegne di Cybertruck agli utenti statunitensi dovrebbero arrivare presto, forse entro ottobre, e con la disponibilità Elon Musk e Tesla annunceranno tutti i dettagli finora tenuti sottochiave, incluse le opzioni per i rivestimenti.

Il volume iniziale delle spedizioni sarà ridotto, la produzione su larga scala è prevista nel 2024. Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, guida autonoma e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.