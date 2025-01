Tesla denuncia l’UE per i dazi sulle auto elettriche cinesi

Pubblicità

Secondo l’Unione europea il governo della Cina ha sovvenzionato oltremisura i marchi di auto elettriche locali che in questo modo dispongono di un vantaggio competitivo rispetto alle case automobilistiche del Vecchio Continente: per questo l’UE ha imposto dazi sulle elettriche fabbricate in Cina importate in Europa, tra cui rientrano anche le Tesla costruite nella colossale Gigafactory di Shanghai.

Nel gruppo di società che ha citato in giudizio l’UE per i dazi rientrino alcuni dei marchi più noti di elettriche cinesi, inclusi BYD, Geely e SAIC: invece risulta più sorprendente la partecipazione di Tesla. Anche se Gigafactory Shanghai produce per lo più per il mercato locale, una parte più piccola della produzione è stata destinata anche all’esportazione, Europa inclusa.

La partecipazione di Tesla sorprende anche perché è uno dei marchi meno colpiti dai dazi UE, con la percentuale più bassa pari al 7%, contro un massimo che può arrivare fino al 35%, come è stato invece imposto per esempio a SAIC.

Da notare che negli Stati Uniti Tesla non ha presentato reclami o denunce, questo anche se i dazi sulle elettriche fabbricate in Cina importate in USA sono pari al 100% indistintamente per tutti i marchi. Infatti per gli USA Tesla punta tutto sulla produzione locale, escludendo qualsiasi importazione da Gigafactory Shanghai.

Il documento di reclamo è stato presentato al tribunale della Corte Generale UE negli scorsi giorni come riporta Politico, entro la scadenza legale per presentare ricorsi, ma è lecito aspettarsi tempistiche piuttosto lunghe: infatti i procedimenti presso la Corte Generale UE richiedono in media 18 mesi e la sentenza di primo grado può essere impugnata.

Negli scorsi giorni Tesla ha svelato la nuova versione di Motel Y con preordini iniziati proprio dalla Cina e poco dopo estesi anche in Europa e Italia: per novità e dettagli rimandiamo a questo articolo.

