Tesla e Samsung collaborano per un processore per auto

Tesla collaborerà con Samsung per sviluppare un processore a 5 nanometri per l’infotainment di bordo, indicato anche come unità di controllo multimediale (MCU) delle sue auto autonome. La partnership del produttore di veicoli elettrici con Samsung indica i passi che Tesla intende intraprendere anche per portare avanti la sua suite Full Self-Driving nel prossimo futuro.

Sulla base di un reportage locale in Corea, la divisione Electronics Foundry di Samsung sta attualmente lavorando allo sviluppo di un semiconduttore a 5 namoetri per i veicoli autonomi di Tesla. Samsung ha lavorato con Tesla in passato fornendo alla società di veicoli elettrici chip da 14 nm, realizzati utilizzando il suo processo di esposizione al fluoruro di argon (ArF). Questa volta, la società tecnologica sud coreana prevede di produrre il chip 5nm di Tesla utilizzando il suo processo ultravioletto estremo (EUV).

All’inizio di questo mese, Samsung ha presentato un nuovo processore mobile di punta, l’Exynos 2100, che è stato costruito con il processo produttivo EUV a 5 nm. Samsung ha ampliato la propria attività includendo la produzione e lo sviluppo di semiconduttori per automobili, in parte a causa della carenza di semiconduttori nell’industria automobilistica, dovuta alla pandemia da coronavirus.

Samsung, come ricorda anche teslarati, ha anche svelato il processore Exynos Auto V9 all’inizio di questo mese, che alimenterà il sistema IVI di nuova generazione di Audi che dovrebbe debuttare nel 2021. Tesla, essendo una società che di solito preferisce una tecnologia più personalizzata, svilupperà probabilmente un semiconduttore 5nm personalizzato insieme a Samsung per i suoi veicoli.

Man mano che sempre più case automobilistiche si uniranno al mercato dei veicoli elettrici e dei veicoli autonomi, il sistema IVI sarà una parte cruciale dei veicoli e potrebbe essere un forte ago della bilancia per per i clienti in futuro. Finora, Tesla sembra avere un forte vantaggio in termini di sistemi IVI nell’intero mercato automobilistico EV, in attesa che Apple possa dare uno svolta anche nel settore automobilistico.

