Tesla Cybertruck si ama o si odia ma in USA tutti in fila per vederlo

Sembra l’auto del futuro oppure è troppo grosso e spigoloso: fin dalla presentazione del 2019 il design di Cybertruck risulta divisivo, si ama o si odia, ma nel lungo weekend della festa del Ringraziamento e degli sconti Black Friday concessionarie e showroom Tesla sono stati presi d’assalto da lunghe file di curiosi che desiderano vedere di persona il futuristico pickup elettrico.

In rete e sui social foto e video abbondano da mesi, tra avvistamenti e prototipi, ciononostante sembra che le persone puntino a osservarlo da vicino perché solo così ci si può fare un’idea personale di questo veicolo fuori dagli schemi. I nuovi veicoli Tesla attirano sempre l’attenzione del pubblico al lancio, ma code e file per Cybetruck scemato superare addirittura il lancio di Model 3.

Non solo appassionati ma anche gruppi di amici e famiglie con bimbi piccoli, tutti pronti a immortalarsi in foto e video con alle spalle Cybertruck. L’imagine in apertura è dell’utente ray4tesla su X, in basso la foto del veicolo di Matthew Donegan-Ryan su X.

People go check out Cybertruck. It does attract eyeballs for some reason. pic.twitter.com/GQYvTuvjwo — Ray (@ray4tesla) November 25, 2023

Molti giurano che dal vivo è molto meglio rispetto a quanto visibile in foto e video, forse proprio per il design spigoloso e inedito. Qualcuno lo ha già paragonato all’iPhone del 2013, negli anni in cui gli Apple Store erano presi d’assalto per ogni nuova generazione dello smartphone, un brivido attenuatosi nel tempo.

L’entusiasmo per la tecnologia questa volta su quattro ruote e per un veicolo che un numero inferiore di persone potrà permettersi rispetto a un nuovo smartphone. Ma il confronto con iPhone emerge anche per l’effetto halo: Cybetruck calamita l’attenzione del pubblico USA e anche chi non lo comprerà, osserva e chiede informazioni sugli altri modelli Tesla.

Divisori alla porta per ordinare le persone in coda e parcheggi strapieni delle concessionarie Tesla, con lunghe file di auto a combustione che intasano le strade adiacenti. Sono tutti buoni segnali per Tesla che consegnerà ufficialmente i primi esemplari il 30 novembre.

