Tesla ricarica gratis le auto in fuga dall’Ucraina

Le installazioni di Tesla Supercharger vicino al confine con l’Ucraina offriranno ricarica gratuita di veicoli elettrici per supportare coloro che lasciano il Paese a seguito dell’invasione russa. Tesla si unisce così al coro delle Big tech, schierandosi, a suo modo, contro la guerra.

I proprietari di veicoli elettrici Tesla e non Tesla potranno utilizzare le stazioni a Trzebownisko, in Polonia, Košice in Slovacchia, e Miskolc e Debrecen (entrambi ungheresi) gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Non è chiaro se Tesla intenda espandere il programma ad altri siti Supercharger.

Questa la mail inviata da tesla ad alcuni proprietari di auto EV:

Speriamo che questo ti aiuti a darti la tranquillità di raggiungere un luogo sicuro

Interessante notare che si tratti della prima volta che Tesla offre la ricarica gratuita ai proprietari di veicoli elettrici di terze parti.

Tesla, come ricorda anche Engadget, attualmente non opera in Ucraina, anche se alcuni utenti hanno importato i veicoli elettrici della società nel Paese, e si ritiene che la società stessa voglia aprire siti Supercharger all’interno dell’Ucraina, anche se non è chiaro come il conflitto attuale possa influenzare questi piani.

La società ha offerto la ricarica gratuita durante altri periodi di crisi, anche quando gli uragani hanno colpito gli Stati Uniti. Si tratta dell’ennesimo tentativo delle big tech di arrestare il conflitto, schierandosi a favore di chiam momento è sotto attacco.