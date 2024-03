Tesla Giga Berlin riparte, costruirà anche il camion Semi

Dopo l’incendio appiccato vicino allo stabilimento nei pressi di Berlino, atto doloso che ha costretto l’azienda a uno stop temporaneo della produzione, Tesla Giga Factory Berlin è pronta a ripartire e, parola di Elon Musk, qui si costruiranno non più solo Model Y ma in futuro anche il camion Tesla Semi.

Per la ripartenza servirà ancora qualche giorno ma la società elettrica incaricata per la riparazione dei danni ha fatto sapere di aver ricollegato l’impianto alla rete. “Sarà sicuramente necessario tempo prima di riprendere completamente la produzione, ma il passo più importante è stato fatto”, ha dichiarato il direttore dello stabilimento, Andre Thierig.

Tesla intende riavviare gradualmente la produzione, anche se le conseguenze dello stop forzato sono evidenti e si stima un calo delle consegne da 489.000 a 421.000 unità nel primo trimestre.

Stando a quanto riferisce il quotidiano tedesco Handelsblatt, Elon Musk nel corso di una visita in Germania (per incontrare responsabili dello stabilimento e anche i dipendenti) ha intanto riferito che anche la produzione del camion elettrico Tesla Semi potrebbe essere attuata all’interno della Gigafactory di Berlino.

«Penso che abbia senso produrre il camion elettrico in Europa presso la Gigafactory di Berlino», ha dichiarato Musk, lasciando immaginare che l’imprenditore è impegnato a una ulteriore espansione delle attività dell’azienda nella fabbrica europea, nonostante la forte opposizione della popolazione di Grünheide (nel land di Brandeburgo).

La Gigafactory Berlin-Brandenburg è il primo stabilimento di produzione di Tesla in Europa ed è indicata dal produttore come la sua struttura più avanzata, sostenibile ed efficiente, in grado di produrre celle affiancata alla produzione di veicoli elettrici.

Thanks to the hard work of the Tesla Giga Berlin team and support from the community, the factory is back online! https://t.co/uXdIHdKo9r

— Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2024