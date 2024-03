Test di 14 sistemi di assistenza alla guida, Tesla bocciata

Praticamente tutti i costruttori di automobili presentano i propri sistemi di assistenza alla guida come molto più sicuri rispetto alla guida con conducente solo umano, ma secondo una ricerca condotta dalle assicurazioni USA non c’è alcun dato che sostenga questa tesi e in un test tra 14 sistemi di assistenza parziale alla guida, tutti sono stati valutati insufficienti, tranne uno che non è Tesla.

Test e risultati sono attendibili perché realizzati dall’Insurance Institute for Highway Safety siglato IIHS, autorevole organizzazione senza scopo di lucro con 65 anni di storia finanziata dalle società di assicurazioni USA. IIHS ha accesso e può confrontare i dati sugli incidenti stradali con quelli delle assicurazioni USA. Inoltre effettua test indipendenti sulla sicurezza delle auto commercializzate in USA.

Sono stati sottoposti allo stesso test 14 sistemi di guida assistita parzialmente automatizzati di dieci costruttori diversi: BMW, Ford, General Motors, Genesis, Hyundai, Lexus (Toyota), Mercedes-Benz, Nissan, Tesla e Volvo.

I sistemi sono valutati in base alla capacità di evitare incidenti. L’unico ad aver superato il test è il sistema Lexus Teammate con Advanced Drive che il gruppo giapponese Toyota rende disponibile solo nelle versioni top di gamma di alcune Lexus. Ma anche per Lexus – Toyota la valutazione del sistema è solamente accettabile, quindi non ci siamo ancora.

Nel gruppo di test si distinguono, per così dire, anche General Motors e Nissan che ottengono come valutazione solo un magro marginale. Tutti gli altri sistemi di assistenza alla guida parzialmente automatizzati sono stati boccati con valutazione scarso, inclusi Autopilot e Full Self Driving FSD di Tesla.

Tutto ciò mentre rimaniamo ancora in attesa delle grandi promesse della guida completamente autonoma di cui Elon Musk e Tesla sono i massimi rappresentanti. Sarà interessante conoscere l’esito dello stesso test quando Tesla rilascerà FSD versione 12 che, sempre secondo Tesla ed Elon Musk, promette un balzo alla chatGPT nel settore auto.

