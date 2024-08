Tester digitale per giardinieri, anche senza pollice verde

Pubblicità

Se proprio con le piante non ci sapete fare o se al contrario siete esperti di giardinaggio e volete avere tutto sotto controllo nei minimi dettagli, c’è uno strumento al momento in offerta che fa al caso vostro: si tratta di un tester digitale che, in pochi istanti, è in grado di analizzare il terreno e il luogo in cui vi trovate restituendovi una serie di parametri utili per un’analisi più approfondita.

Grazie ad un ricevitore ottico e due sonde in metallo lunghe all’incirca 18 centimetri è infatti capace di misurare la fertilità (in µS/cm), la percentuale di umidità, la temperatura e il pH del terreno. Allo stesso tempo analizza anche la quantità di luce (in Lux) attualmente ricevuta e la percentuale di umidità dell’aria, così potete farvi un’idea precisa di quel che potete aspettarvi da una pianta già interrata o da posizionare in quel preciso punto del suolo.

Il dispositivo è anche piuttosto compatto (misura intorno agli 8 x 5 x 3 centimetri) ed è dotato di schermo retroilluminato dove poter leggere istantaneamente i valori rilevati dai vari sensori.

Così in pochi secondi saprete sempre se una pianta rischia di morire perché manca di nutrienti, se la terra alle radici è troppo asciutta o al contrario satura di acqua, se riceve poca luce e ha bisogno di essere spostata vicino ad una finestra, e così mantenere sane e vive tutte le vostre piante preferite.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 37 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 35% andando a spendere intorno ai 24 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

