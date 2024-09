Apple al lavoro su nuova Magic Keyboard per iPad Air

Pubblicità

A maggio di quest’anno Apple ha presentato l’iPad Pro con chip M4, l’iPad Air con M2 nei formati 11″ e 13″ e una nuova Magic Keyboard, più sottile e leggera rispetto al modello precedente. L’ultima Magic Keyboard per iPad Pro integra una fila di tasti funzione per accedere a controlli come la luminosità del display e il volume, include anche un appoggio in alluminio per i palmi e un trackpad più ampio e più sensibile, che offre un feedback aptico sulla falsariga di quello dei MacBook. si aggancia magneticamente e non c’è nemmeno bisogno di usare il Bluetooth: grazie allo Smart Connector, la tastiera si abbina all’istante e viene alimentata da iPad.

Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta lavorando a una nuova versione della Magic Keyboard, un accessorio che forse vedremo il prossimo anno. Questo futuro accessorio dovrebbe essere una versione più economica, pensata come modello entry level per iPad e iPad Air. Gurman afferma che il prodotto potrebbe essere reso più economico eliminando l’appoggio in alluminio per i palmi; dovrebbero, invece, rimanere i tasti funzione. Il nuovo accessorio è previsto come in arrivo per metà del prossimo anno.

Per gli iPad Air da 11″ e 13″, Cupertino attualmente propone la precedente generazione della Magic Keyboard; quest’ultima si aggancia magneticamente ad iPad Air e un ingegnoso design a inclinazione libera permette all’utente di trovare l’angolazione giusta per una visione ottimale. I tasti sono retroilluminati, con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm; è possibile usare il connettore USB‑C per la ricarica, lasciando libero quello sull’iPad Air per collegare altri accessori. Quando si chiude diventa una cover che protegge il tuo dispositivo davanti e dietro. È disponibile in due colori (nero e bianco).