Da JBL speaker portatili e auricolari per la colonna sonora dell’estate

Suono e qualità JBL sono pronti a seguire l’utente ovunque questa estate con gli speaker Boombox 3, Charge 5, Clip 4 Eco e gli auricolari JBL Live Pro 2.

JBL Boombox 3 Wi-Fi

Boombox 3 porta la qualità audio JBL a un livello superiore grazie a una migliore connettività che riduce le interruzioni al chiuso e all’aperto, infatti oltre al classico Bluetooth offre anche tutti i vantaggi della tecnologia Wi-Fi.

La riproduzione audio non si interrompe nemmeno quando l’utente risponde a una chiamata, invia messaggi o dà un’occhiata ai social. Inoltre, il Wi-Fi integrato con AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in e Spotify Connect permette di riprodurre audio, radio e podcast in streaming in alta definizione per un’esperienza di ascolto superiore.

Grazie alla certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere, è garantita la riproduzione della musica in ogni ambiente, da una festa a bordo piscina a un aperitivo in riva al mare. È costruito con tessuto e plastica riciclati.

Lo speaker JBL Boombox 3 Wi-Fi è disponibile su jblstore al prezzo di €599,99. Il modello senza Wi-Fi solo Bluetooth è disponibile nel negozio del marchio su Amazon.

JBL Charge 5 Wi-Fi

I vantaggi del doppio collegamento Bluetooth e Wi-Fi sono disponibili anche in JBL Charge 5 Wi-Fi: anche questo speaker permette infatti di continuare ad ascoltare musica mentre l’utente naviga in rete, invia e riceve messaggi o guarda un video.

Questo speaker portatile, impermeabile e antipolvere, è alimentato da una batteria con 20 ore di autonomia: può essere impiegato anche come powerbank per mantenere carichi i vostri dispositivi.

Lo speaker JBL Charge 5 Wi-Fi è disponibile nel negozio jblstore al prezzo di €249,99. I modelli senza Wi-Fi solo Bluetooth sono proposti in sconto da questa pagina di Amazon: nel momento in cui scriviamo a circa 160€ invece di 199,99€.

JBL Clip 4 Eco

Per chi preferisce un altoparlante portatile più compatto JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione, nuovo design e materiali rispettosi dell’ambiente. La clip a moschettone integrata permette di agganciarlo ovunque, rendendolo anche un accessorio indicato per i più giovani che desiderano arricchire e completare il proprio look.

La struttura realizzata con il 90% di plastica riciclata e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento lo rendono un dispositivo sostenibile, ideale per i più attenti all’ambiente.

Lo speaker JBL Clip 4 Eco è disponibile nel negozio del marchio su Amazon al prezzo di €64,99.

Auricolari JBL live Pro 2

Gli auricolari in-ear True Wireless JBL Live Pro 2, dotati di driver da 11 mm, si presentano con il classico design “stick-closed” con inserti ovali per garantire una migliore cancellazione del rumore ed una qualità audio ottimizzata.

Indicati per ascoltare la musica preferita in estate una corsa in spiaggia, sulla sdraio o a bordo piscina grazie alla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient permette agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si desidera percepire per continuare ad avere consapevolezza dell’ambiente circostante o per parlare con gli amici senza il bisogno di togliersi gli auricolari.

La gestione a mani libere e l’app JBL Headphones dedicata offrono accesso agli assistenti vocali preferiti. Certificati IPX5, i nuovi JBL Live Pro 2 sono resistenti all’acqua, ottime per ascoltare la musica in piscina come in spiaggia. I sei microfoni incorporati isolano il rumore e il vento per offrire una qualità di chiamata superiore. La batteria assicura fino a 40 ore di riproduzione. Gli auricolari JBL Live PRO 2 sono disponibili nel negozio del marchio su Amazon al prezzo di €149,99.

Un’ampia selezione di prodotti JBL è disponibile nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.