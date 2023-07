Nintendo punta sugli account utente per la prossima console

Durante l’83º incontro annuale degli azionisti di Nintendo, avvenuto la scorsa settimana, il presidente e CEO Shuntaro Furukawa ha affermato che l’azienda spera in una transizione fluida dallo Switch alla sua prossima console di gioco non ancora annunciata, sottolineando che gli account Nintendo saranno fondamentali per il passaggio generazionale.

Nintendo ha già indicato in passato che gli account sono essenziali per il futuro dell’azienda. In risposta a un investitore che chiedeva se l’azienda avesse adottato misure specifiche per il passaggio a un successore dello Switch, Furukawa ha sottolineato la difficoltà di spostare i clienti da una console all’altra, affermando che in passato l’azienda doveva ricostruire ogni volta il rapporto con i propri utenti.

Furukawa ha osservato che adesso i più di 290 milioni di account Nintendo sono multi-piattaforma e possono essere utilizzati sia per i giochi console che per le app mobili. Per concludere la sua risposta, ha affermato che durante il passaggio alla futura console di prossima generazione ancora non annunciata, Nintendo farà del suo meglio per rendere la transizione fluida per i clienti:

Inoltre, lavoriamo per rafforzare i punti di contatto e sviluppare una relazione a lungo termine con ciascuno dei nostri consumatori, con Nintendo Account come connessione che abbraccia le generazioni di piattaforme e unisce una varietà di esperienze di intrattenimento, incentrate sulla nostra integrazione di hardware e software

Nintendo è nota per essere in ritardo nell’integrare nuove tecnologie come il salvataggio su cloud e giochi in 4K, e i suoi account online sono particolarmente arretrati rispetto ai tempi. Sia Microsoft che Sony hanno offerto account cross-generazionali fin dagli anni 2000.

Le soluzioni passate di Nintendo per le transizioni delle console sono state confuse e complesse: emblematico è stato il caso dei proprietari di Wii, che hanno dovuto sudare per spostare i propri giochi su Wii U. L’azienda ha bisogno di recuperare in questo segmento ed è positivo vedere che Nintendo stia adesso puntando sulla interconnessione degli account.

