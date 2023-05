Huawei P60 Pro e il pieghevole Mate X3 arrivano in Italia

Durante l’evento di lancio a Monaco, Huawei ha presentato i suoi nuovi dispositivi di fascia alta, tra cui due smartphone flagship di nuova generazione, Huawei P60 Pro e Mate X3: ecco prezzi e caratteristiche.

La serie P di Huawei è ben nota al pubblico, e ancora una volta anche il modello P60 Pro si propone con il massimo focus sul versante della fotografia. Il nuovo flagship eredita le qualità della serie P in termini di sistema ottico ed estetica del coparto fotocamere.

Huawei P60 Pro è dotato di un display OLED da 6,67 pollici a 120 Hz, del chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, e di configurazione di RAM da 8-12 GB, affiancati rispettivamente da 256 o 512 GB di archiviazione interna. Ovviamente il terminale funziona con il sistema operativo proprietario sviluppato da Huawei HarmonyOS 3.1.

Non è certamente male per un dispositivo che non ha accesso alle ultime tecnologie a causa dei divieti e dei bandi degli USA ormai ben noti, anche se potrebbe accusare un ritardo rispetto ai top dio gamma con chip Snapdragon 8 Gen 2.

A livello multimediale Huawei ha equipaggiato P60 Pro con una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3,5x e una fotocamera ultrawide da 13 MP, oltre a una fotocamera selfie da 13 MP.

Il terminale supporta anche la ricarica rapida da 88W per la sua batteria da 4.815 mAh.

Huawei Mate X3

Al fianco della serie P60, Huawei lancia anche il suo ultimo pieghevole in ordine cronologico. Stiamo parlando del Huawei Mate X3, che è molto più sottile (11,8 mm quando piegato) rispetto al suo predecessore.

Il terminale ha un display da 6,4 pollici all’esterno e un display da 7,85 pollici all’interno, ed è resistente all’acqua e alla polvere, dotato di certificazione IPX8. Funziona con il chip Snapdragon 8+ Gen 1 e HarmonyOS: sul retro è dotato di un trio di fotocamere con una camera principale da 50 MP.

Come di consueto i nuovi dispositivi del marchio arrivano con AppGallery installato a bordo, il negozio digitale proprietario di Huawei per il download e la gestione delle applicazioni.

Huawei P60 Pro e Mate X3, prezzi e disponibilità

Il pieghevole Huawei Mate X3 è disponibile su Huawei Store, nelle colorazioni Feather-Sand Glass nera e nella versione Vegan in pelle verde scuro, a partire dal 9 Maggio al prezzo di 2199,90€ in versione 12+512GB.

Il modello Huawei P60 Pro sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 22 maggio nelle colorazioni Rococo Pearl e Black al prezzo di 1199,90 euro nella versione da 8+256 GB e 1399,90 euro nella versione da 12+512 GB.