iOS 17, sulla schermata di blocco Mappe assomiglierebbe ad Apple Music

Una nuova voce apparsa in rete proprio quest’oggi parla di un futuro aggiornamento Apple Maps su iOS 17. O meglio, l’app di navigazione Apple riceverà un grosso aggiornamento per quel che concerne la sua apparizione sulla schermata di blocco. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe ricevere lo stesso trattamento di Apple Music. Ecco perché.

Sulla schermata di blocco di iOS 17 dovrebbe esserci meno spazio riservato alle mappe, e più alle notifiche e alla visualizzazione di data e ora. Secondo il leaker Analyst941 le Mappe di Apple appariranno così nella Lock screen:

Se si guarda ad uno storico delle previsioni di questo leaker, la lista non è molto lunga. Lo stesso aveva previsto con precisione alcuni dettagli della Dynamic Island di iPhone 14 Pro prima del lancio, ma non ci sono ulteriori previsioni passate. Non si conosce, dunque, il grado di accuratezza della fonte.

Attualmente, quando si utilizza Apple Maps, l’intera schermata di blocco mostra i dati di navigazione. In questo possibile cambiamento per iOS 17, il nuovo design offrirà una vista 2/3 per Mappe, mentre l’ora e la data occuperanno il restante 1/3 superiore dello schermo.

Inoltre, con iOS 16, non è possibile visualizzare le notifiche quando si naviga con Apple Maps dalla schermata di blocco. Scorrendo verso l’alto, infatti, viene sbloccato il telefono. In iOS 17, il leaker afferma che sarà possibile accedere alle notifiche scorrendo verso l’alto, come si può fare con qualsiasi altra integrazione supportata da Live Activities.

Il leaker si dice sicuro che tutte queste novità stanno per arrivare su iOS 17, anche se questa è la prima volta che tali novità appaiono nelle indiscrezioni pre lancio. Ad ogni modo non ci sarà troppo da aspettare: la WWDC23 è alle porte. Inizierà il prossimo 5 giugno e proprio nel keynote di apertura ci saranno le novità sul prossimo aggiornamento al sistema operativo per iPhone e iPad.

Per tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC23 il link da seguire è direttamente questo. Ricordiamo che la presentazione principale prenderà il via il prossimo 5 giugno. Troverete tutte le novità presentate anche sulle nostre pagine.

Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17, invece, il link da seguire è questo.