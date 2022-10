UWANT X100, l’aspirapolvere lavasciuga senza fili in offerta a 379 dollari

Se le pulizie domestiche sono il vostro punto debole, sappiate che UWANT X100 è l’aspirapolvere a secco tutto in uno e senza fili che vi svolterà le giornate. Basta una semplice passata per rimuovere qualsiasi tipo di sporco sul pavimento. Costerebbe 499 dollari, ma è in offerta a 379 dollari.

La principale caratteristica di questo aspirapolvere è la presenza di

spazzole a doppio rullo brevettate che consentono di raddoppiare la potenza di lavaggio in meno tempo. In questo modo sarà possibile pulire con una semplice passata sia eventuale sporco secco, che versamenti liquidi.

La spazzola posteriore asciutta è indipendente e permette di rimuovere le macchie d’acqua lasciate dalla pulizia della spazzola anteriore, così che sul pavimento non sesteranno segni d’acqua, indipendentemente dal tipo di sporco che si sta rimuovendo.

Si tratta di un’aspirapolvere davvero universale e versatile, che può essere utile per rimuovere dalle semplici macchie d’acqua ai capelli, salse, farine, latte, e qualsiasi tipo di sporco possa cadere sul pavimento in casa.

Non solo UWANT X100 facilità le pulizie in casa, ma anche la sua manutenzione è assolutamente automatizzata. Dopo la pulizia, infatti, è possibile posizionare l’aspirapolvere sulla base; inizierà così a pulirsi automaticamente con un solo tocco. Questo perché la stazione assorbe automaticamente le impurità dei liquami sulla spazzola a rullo e utilizza l’acqua corrente per pulire la spazzola a rullo.

Questo sistema permette al prodotto di autopulirsi in profondità per un massimo di 3 minuti e 30 secondi. Peraltro, durante l’autopulizia, la macchina avvia automaticamente un dispositivo di taglio per i capelli avvolti attorno alla spazzola, eliminando rapidamente i peli che avvolgono la spazzola stessa.

Tra le sue caratteristiche più importanti anche l’autonomia, che assicura fino a 44 minuti di pulizia. Diversamente dalle batterie 18650 convenzionali, X100 utilizza 8 batterie 21700 ad alta densità di energia da 4000 mAh, con una tensione di ingresso 28,8 V x4 Ah, capacità 115 Wh. Questo vuol dire che sarà possibile pulire una superficie fino a 300 metri quadrati con una singola ricarica. È dotato di tecnologia di ricarica ultraveloce da 34 V/1,5 A, quindi può essere ricaricata completamente entro 3 ore.

I serbatoi hanno una capienza di 600 ml, che assicura dunque una pulizia profonda di grandi superfici, senza dover provvedere a riempirlo dopo ogni passaggio. Ovviamente si tratta di un doppio serbatoio, perché da una parte sarò disponibile l’acqua pulita che servirà per il lavaggio, mentre il secondo recipiente conterrà l’acqua sporca, risultato della pulizia.

L’utilizzo di X100 è facilitato anche dalle due spazzole: le due spazzole aiutano il movimento dell’utente e assicurano massima assistenza nei movimenti.

Grazie all’utilizzo della soluzione detergente X100 può rimuovere al 100% gli acari e non danneggia affatto le superfici. Ancora, UWANT X100 ha un sensore a infrarossi intelligente integrato, che rileva il grado di contaminazione delle spazzole a rullo in tempo reale, regola automaticamente il volume dell’acqua e l’aspirazione rendendo così la pulizia ancor più smart.

Un pratico LED sulla parte alta consentirà di gestire le modalità di pulizia, potendo scegliere la potenza tra “Turbo” ed “Eco”, oltre a scegliere la modalità di funzionamento, tra Pulizia, aspirapolvere o smart.

Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo a 379 dollari, usufruendo del coupon sconto del 20% $20OFF.