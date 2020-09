TIm Cook commemora Ruth Bader Ginsburg, giudice ultra liberal della Corte Suprema

Il CEO di Apple, Tim Cook, su Twitter ha pubblicato un messaggio di elogio per Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema 87enne e da anni malata di cancro al pancreas, si è spenta nella sua casa di Washington D.C..

Scrive Cook: “Ruth Bader Ginsburg ha passato la sua vita nel perseguimento di un mondo di uguaglianza. Ha combattuto per gli inascoltati e attraverso le sue decisioni ha cambiato il corso della storia Americana. Non potremo mai ripagare ciò che ci ha dato, ma possiamo onorare la sua memoria lavorando insieme per la vera uguaglianza”.

Importante Membro della parte liberale della Corte Suprema americana, Ruth Bader Ginsburg è considerata una icona liberall, al punto che il suo volto è riportato su accessori, accolta ad ogni sua uscita pubblica da standing ovation.

Ruth Bader Ginsburg spent her life in pursuit of an equal world. She fought for the unheard, and through her decisions, she changed the course of American history. We can never repay what she has given us, but we all can honor her legacy by working toward true equality, together. pic.twitter.com/lh6bioRuED

— Tim Cook (@tim_cook) September 19, 2020