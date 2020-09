Apple aumenta la produzione cinese di Apple Watch e iPad

Secondo un rapporto dalla catena di fornitura, Apple starebbe aumentando la produzione cinese sia dell’Apple Watch Series 6, che di uno dei nuovi iPad appena presentati.

Potrebbe sembrare una mossa strana in un momento in cui l’azienda di Cupertino ha cercato di ridurre la sua dipendenza dalla produzione cinese, ma c’è una semplice spiegazione dietro all’incremento.

Il rapporto Digitimes afferma che la produzione cinese riguarderà solo i dispositivi venduti all’interno del paese. Sulla scia delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, Apple sta ora cercando più fornitori cinesi per soddisfare la domanda interna, mentre per i mercati extra Cina, Apple si affiderà maggiormente ai produttori taiwanesi.

Apple sta attualmente facendo in modo che Quanta e Foxconn producano prodotti della serie Mac negli Stati Uniti. In India, Foxconn, Wistron e Pegatron produrranno iPhone a livello locale per soddisfare principalmente la domanda interna. In Vietnam, Compal, Foxconn, Pegatron e Inventec hanno stabilimenti che producono iPad, AirPod e iPhone al momento.

Luxshare e BYD dovrebbero entrambi vedere un aumento dei loro rispettivi ordini Apple. In particolare, Luxshare Precision Industry è un fornitore secondario per Apple Watch Series 6, mentre BYD è tra i fornitori per la nuova serie di iPad Wi-Fi, secondo fonti del settore.

Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry) e Compal Electronics sono i principali fornitori per il nuovo Apple Watch e iPad al momento, ma in base alla qualità della produzione, ai prezzi e all’entità della cooperazione dei produttori cinesi, molti ordini verranno spostati su Luxshare e BYD, come riporta anche 9to5mac.

Ricordiamo che Apple Watch Series 6 è stato lanciato questa settimana con un pulsossimetro per misurare la saturazione di O2, oltre a un display sempre attivo più luminoso, un chip più veloce, un altimetro sempre attivo e opzioni di colore aggiuntive. A questo indirizzo trovate tutte le notizie sul nuovo smartwatch, mentre da qui tutte quelle legate al nuovo iPad 8 e ad iPad Air 4.