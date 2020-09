L’app Nike Run Club per Apple Watch ha un nuovo quadrante

Non è una coincidenza che l’app Nike Run Club sia stata aggiornata proprio oggi: è da poche ore infatti che si può comprare Apple Watch 6 (anche in Italia) e l’app di Nike fatta appositamente per gli smartwatch ora offre un nuovo quadrante per Apple Watch progettato «Per motivare i runner prima, durante e dopo la corsa».

Si tratta nello specifico di un quadrante modulare dall’interfaccia piuttosto snella che può essere personalizzato con diverse complicazioni. Ad esempio si può aggiungere un pulsante per avviare rapidamente il monitoraggio dell’attività, oppure un riquadro per leggere i chilometri totali percorsi ogni mese. Oppure si possono aggiungere ai lati il grafico dell’andatura e o l’elenco delle serie settimanali.

Appena si avvia la corsa dal polso il nuovo quadrante permette di tenere d’occhio ogni passo, incluso ritmo medio e cadenza. C’è anche una nuova modalità che l’azienda ha chiamato Nike Twilight che serve praticamente per migliorare la visibilità dell’utente – con una interfaccia più luminosa – quando corre all’alba, al tramonto o in generale quando c’è poca luce.

Per quanto riguarda la motivazione dei runner, l’app aggiunge anche una nuova funzionalità denominata Streaks. Sostanzialmente viene regalato un badge a settimana ai corridori che raggiungono i propri obiettivi, un po’ come le ricompense dell’app integrata nell’Apple Watch fin dalla sua prima versione.

Il nuovo aggiornamento dell’app Nike Run Club, il 6.12.0, corregge anche alcuni bug e ne migliora la fruibilità generale. Potete scaricarlo su iPhone ed Apple Watch cliccando qui.

A tal proposito ricordiamo che Apple ha presentato anche la versione Nike del nuovo Apple Watch 6, già in vendita negli Apple Store e dal 14 ottobre disponibile anche sul sito ufficiale Nike, che comprende anche nuovi cinturini Nike Sport e Nike Sport Loop, oltre ad un nuovo quadrante Nike Compact. Per sapere tutto sullo smartwatch come ad esempio cosa offre in più rispetto alla versione precedente, quanto costa e dove si compra, date uno sguardo al nostro articolo dedicato.