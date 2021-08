Oclean Flow e Oclean W10 sono in offerta per la migliore igiene dentale

Quando si parla di igiene dentale Ocean è uno dei brand più attivi attualmente nel settore. Al momento tante le offerte su tutto il catalogo, con uno sconto di 5 dollari direttamente nel carrello per tutti gli ordini superiori a 99 dollari. Altre offerte interessanti, però, riguardano l’idropulsore dentale W10 e lo spazzolino elettrico Flow.

L’idropulsore dentale W10 si presenta come esteticamente moderno, anche se il valore aggiunto sono le funzionalità. Ne presenta cinque differenti, con una esclusiva modalità che si prende cura delle gengive in modo ancor più delicato per chi è più sensibile. Non solo, offre anche una funzione che controlla il volume dell’acqua residuo, oltre ad essere dotato di 4 diversi ugelli, per soddisfare le diverse esigenze di pulizia.

Si tratta di un accessorio ideale per completare la pulizia orale, e che può essere anche un regalo perfetto per amici e parenti. Utile per rimuovere residuo di cibo incastrati tra i denti, che difficilmente vanno via con lo spazzolino tradizionali. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare l’intensità del flusso, è adatto anche per le gengive più sensibili, permettendo una pulizia delicata delle sacche parodontali.

L’idropulsore W10 costa 59,99 dollari, ma grazie ad una promozione speciale riuscirete ad ottenerlo ad un prezzo speciale. Infatti, acquistando W10 più un altro qualsiasi spazzolino elettrico, si riceverà in omaggio un kit extra con in regalo uno sterilizzatore Oclean S1, una borsa da viaggio e due testine per lo spazzolino elettrico.

L’altra offerta è sul nuovo spazzolino elettrico Oclean Flow, che propone 5 modalità di spazzolatura, con diverse funzionalità nella vibrazione per soddisfare la maggior parte dei bisogni.

Ha un potere pulente maggiore rispetto ai prodotti nello stesso fascia di prezzo, e offre modalità Mattina e Sera, che forniscono una potenza pulente differente a seconda dei diversi scenari di utilizzo.

Facile da trasportare, dunque adatto per viaggiare, ha una batteria che garantisce circa 180 giorni di stand by. In ogni caso, è facile da ricaricare, grazie al connettore USB-C presente sulla parte in basso. Altre modalità di spazzolatura includono l’opzione Sbiancamento e quella Delicata, così da adattarsi a tutti i tipi di situazioni e ai diversi tipi di utenti.

