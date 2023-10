Tom Hanks pubblicizza un dentista ma è un falso creato con AI

No, Tom Hanks non ha detto a nessuno che bisogna lavarsi i denti: almeno non l’attore premio Oscar, ma è una sua versione ringiovanita dall’Intelligenza Artificiale AI a parlare in uno spot che sta circolando in rete in questi giorni.

È lo stesso attore ad avvisare i suoi follower di Instagram attraverso un’immagine in cui mostra una schermata dello spot in questione e sopra al quale ha scritto a grandi lettere: «ATTENZIONE!! Sta girando un video che promuove un piano dentale utilizzando una mia versione [generata] dall’AI. Ma io non c’entro niente».

È curioso che sia stata usata proprio una sua fotografia: Hanks infatti qualche mese fa, durante un’intervista condotta dal podcaster Adam Buxton, è entrato nel merito dicendo la sua sull’ascesa delle tecnologie di intelligenza artificiale e dell’utilizzo del deekfake nelle industrie creative, un mondo dove lui stesso ne è completamente immerso non solo come attore ma anche come regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

L’AI secondo Tom Hanks

In quell’occasione infatti raccontò di come ormai si fosse arrivati a un livello tale che personaggi come lui potranno praticamente continuare a recitare anche dopo la morte. «Oggi chiunque può ricreare se stesso a qualsiasi età con queste tecnologie. Domani potrei essere investito da un autobus e finire la mia vita lì, eppure continuerei ad esibirmi all’infinito. All’infinito».

Questo l’ha definito «una sfida artistica ma anche legale» perché il grado di realismo è talmente alto che soltanto chi ha realizzato il filmato conosce la verità. A occhio nudo è quasi impossibile da capire e anche i software progettati per smascherare questo genere di filmati potrebbero fare cilecca, e la sua recente esperienza con il falso spot dentale dimostra come sia facile ingannare il pubblico, in quanto «soltanto io sono in grado di poter dire che quello lì non sono io».

L’episodio ha anche messo in moto la macchina legale, con «tutte le agenzie, le corporazioni e gli studi legali» che starebbero discutendo sulle «ramificazioni legali del mio volto, della mia voce e del fatto che questo e tutto il resto siano una mia proprietà intellettuale». Nel frattempo però la domanda è: a chi importa se è un falso oppure no? L’attore infatti è convinto che «ci sono alcune persone a cui non importerà», che non si porranno il problema. Perché è proprio di questo, in effetti, che si tratta.

