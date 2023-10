Amazon potrebbe pensare ad un Alexa potenziato a pagamento

I chatbot AI hanno conquistato il mondo della tecnologia, in particolare ChatGPT di OpenAI, che sta già riscuotendo dal successo, addebitando 20 dollari al mese per il suo servizio premium. Se si guarda ad Amazon, l’utilizzo di Alexa è ancora gratuito, ma si tratta di una situazione che ppotrebbe cambiare considerando che l’azienda sta potenziando le capacità dell’assistente vocale.

Dave Limp, l’uscente vicepresidente della divisione dispositivi e servizi di Amazon, ha parlato a Bloomberg del suo incarico presso l’azienda e ha suggerito che il suo successore, l’ex dirigente di Microsoft Surface Panos Panay, potrebbe avere, nella sua lista di cose da fare, il compito di addebitare agli utenti l’uso di Alexa.

Amazon sta “assolutamente” pensando a un modello di abbonamento per Alexa, ha detto Limp. Ma non accadrà da un giorno all’altro:

Prima di addebitare ai clienti per questo utilizzo, e credo che lo faremo, deve essere straordinario. Deve dimostrare l’utilità che ci si aspetta dall’assistente ‘sovrannaturale’

Limp non ha parlato di prezzi, specificando che Alexa che conosciamo oggi rimarrà gratuita. Tuttavia, alimentare un chatbot AI non è economico, ha continuato:

Il costo per l’elaborazione del modello nel cloud è considerevole

Alexa non è, per l’azienda, un grande profitto, in parte a causa delle sue capacità limitate. Come fa notare Dave Lee di Bloomberg, le persone utilizzano ChatGPT per scrivere saggi, mentre Alexa lo si usa per impostare timer.

Limp sostiene che Alexa ha molti vantaggi rispetto a ChatGPT, come la presenza fisica nelle case delle persone tramite i dispositivi Echo, nonché in auto, nei televisori e altro ancora.

Durante il suo discorso principale all’evento autunnale sui prodotti di Amazon, Limp ha parlato di come l’AI generativa presto aumenterà le capacità di Alexa e consentirà alle persone di avere un dialogo più naturale con l’assistente vocale stesso, proprio come si farebbe con ChatGPT.

Limp, però, ha tenuto a specificare che questi miglioramenti sarebbero avvenuti indipendentemente dal fatto che ChatGPT fosse entrato in scena.

Ricordiamo che durante il suo ultimo evento, Amazon ha presentato Echo Show 8 di terza generazione ed Echo Hub per controllare la casa smart.