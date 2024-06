Oggi è una bella giornata, iOS 18 sarà probabilmente compatibile con i vostri iPhone e iPad

Pubblicità

Se aveste mai avuto il timore che iOS 18 potrebbe costringervi ad abbandonare il vostro iPhone, non temete: il nuovo sistema operativo che verrà annunciato questa sera alla WWDC sarà compatibile con tutti quelli con cui è compatibile iOS 18.

L’indiscrezione che contraddice alcune informazioni diffuse in precedenza è apparsa su Apple Hub, un account molto popolare e anche molto affidabile su X.

La lista dei dispositivi che saranno in grado di far funzionare iOS 18 parte con iPhone XS ed XR che sono stati rilasciati nel 2018 ed include anche dispositivi non propriamente freschissimi dal punto di vista delle componenti, come gli iPhone SE di seconda generazione. Ecco qui di seguito gli iPhone compatibili con iOS 18 in ordine di rilascio

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª gen. o superiore)

È bene però precisare che come accaduto in precedenza la mera compatibilità con il sistema operativo non significa che tutte le funzioni saranno disponibili. Alcune anche in passato sono state riservate ad iPhone che sono in grado per caratteristiche e potenza del processori, sono in grado di gestirle.

Nel caso di iOS 18 già sappiamo che, ad esempio, le novità più importanti dell’anno (e forse del decennio), quelle riferite all’Intelligenza Artificiale che Apple presenterà in un pacchetto denominato “Apple Intelligence“, non potranno funzionare se non si ha un iPhone 15 Pro o uno dei futuri iPhone.

Resta da vedere che cosa accadrà per iPad. Un altro account Twitter citato da MacRumors parla di stop alla compatibilità del primo iPad Pro da 15,5 pollici e della seconda generazione di iPad Pro da 12,9 pollici. Anche iPad di sesta generazione da 9,7″ dovrebbe essere cancellato dalla lista dei dispositivi compatibili con iOS 18 mentre iPad di settima generazione sostanzialmente identico ma con uno schermo da 10,2″ resterebbe compatibili.

Al momento non si sa, invece, quasi nulla di macOS che pure su alcune macchine dovrebbe supportare ampiamente le funzioni di Intelligenza Artificiale.

Macitynet seguirà il keynote di apertura che dovrebbe eliminare parecchi dei dubbi che abbiamo avuto fino ad oggi. Non dimenticate di seguire la nostra diretta con immagini e notizie che arriveranno direttamente da Cupertino dove siamo presenti con un nostro inviato.

Successivamente su Macitynet altre notizie e approfondimenti.