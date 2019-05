Transcend, una nuova linea di dischi portatili con USB Type-C

Transcend ha annunciato StoreJet 25M3C, nuovo disco portatile con porta USB Type-C. Questa unità vanta porta nativa USB Type-C, un’interfaccia USB 3.1 Gen 1 che consente di trasferire dati a grande velocità.

La custodia è in lega di alluminio. Nella confezione è incluso il cavo USB Type-C e un cavo da USB Type-C a Type-A per la connessione di macchine desktop e portatili con interfaccia USB Type-C o USB 3.1. L’unità StoreJet 25M3C è offerta nel “taglio” da 2TB, l’unità StoreJet 25C3S è disponibile nei “tagli” da 1TB e 2TB. I prezzi ufficiali non sono stati annunciati.

Il produttore offre unità SSD portatili di varie forme e capacità. Le unità SSD portatili con Type-C includono il modello ESD350C, riconoscibile per la gomma siliconica colore navy blue sul case, un’unità tipo “rugged”, resistente alle cadute. Questo modello consente di trasferire file con velocità di 1,050 MB/s. I modelli ESD250C ed ESD240C arrivano in una custodia leggera e metallica, vantano resistenza alle cadute e velocità di trasferimento massimo di 520 MB/s. L’unità ESD230C tipo carta di credito può essere conservata nel portafogli e il produttore indica una velocità di trasferimento dati di 520 MB/s. Tutti i modelli includono cavo USB Type-C e cavo da USB Type-C a Type-A.

Le unità SSD portatili ESD230C ed ESD350C sono disponibili nei “tagli” da 240 GB, 480 GB e 960 GB; l’unità ESD250C è proposta nel “taglio” di 960 GB. L’ESD240C è disponibile nei “tagli” da 120 GB, 240 GB e 480 GB.

Le unità JetFlash 850 e JetFlash 890 integrano interfaccia USB 3.1 Gen 1, connettore Type-C e tecnologia USB OTG (una specifica permette a un qualsiasi dispositivo capace di agire come host in abbinamento a vari dispositivi). Il flashdrive JetFlash 850 vanta velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, presa sicura e design leggero con custodia in metallo. JetFlash 890 vanta sia connettore USB Type-C e tradizionale USB 3.1. Sia JetFlash 850, sia JetFlash 890, sono disponibili nei “tagli” da 16 GB, 32 GB e 64 GB.

Per quanto riguarda i card reader con USB-C, Transcend propone RDC8, compatto (67.6 mm x 45 mm x 15.2 mm) e leggero (32grammi) lettore di schede che legge schede SD, schede microSD e schede CompactFlash. Dotato di interfaccia USB 3.1 Gen 1, è utilizzabile per leggere schede flash con i laptop con porte USB Type-C. Un indicatore LED mostra l’inserimento delle carte e comprendere quando è in corso il trasferimento dei dati.