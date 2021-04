Ricardo è un consorzio che promette il trasporto aereo ecologico per i passeggeri

Cranfield Aerospace Solutions (CAeS), una PMI britannica alla testa del consorzio del progetto Fresson, ha annunciato che si avvarrà dei recenti progressi nella tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno per lo sviluppo di una soluzione commerciale per installare un gruppo propulsore sul Britten-Norman Islander, velivolo per nove passeggeri.

Innovatus Technologies Ltd è il nome di un’azienda scozzese che propone una innovativa tecnologia di serbatoio per idrogeno (Scottish Hydrogen Fuel Tank – SHyFT). Innovatus è un’azienda leadwr nel campo della progettazione di serbatoi di idrogeno ultraleggeri di nuova generazione basati su tecniche brevettate per materiali compositi con nucleo cellulare. Si tratta di un elemento fondamentale per la corrette integrazione e applicazione dei sistemi di alimentazione a celle a combustibile a idrogeno nei settori aerospaziale, automobilistico, industriale e marittimo.

Ruan Swart, amministratore delegato di Innovatus Technologies Ltd, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per entrare nel consorzio di Cranfield Aerospace Solutions, il Progetto Fresson. La nostra soluzione SHyFT è unica e innovativa, nonché rivoluzionaria in quanto trasforma in realtà commerciale per il settore dei trasporti l’uso di energia generata da celle a combustibile con zero emissioni di carbonio.

Il completamento del Progetto Fresson è previsto entro settembre 2022, con un dimostratore volante a emissioni zero (zero CO2), alimentato da celle a combustibile a idrogeno. A seguito di una valutazioni delle tecnologie e delle configurazioni per la propulsione sostenibile degli aeromobili, il team Fresson indica la tecnologia con celle a combustibile a idrogeno come soluzione ottimale per soddisfare i requisiti ambientali, normativi e operativi per i velivoli di queste dimensioni, rendendo possibile l’azzeramento delle emissioni di carbonio e riducendo i costi operativi. Ne è conseguita per il consorzio Fresson, che comprende Britten-Norman e l’Università di Cranfield, l’opportunità di mettere a punto un programma tecnologico avanzato che va oltre il concetto originale del dimostratore.

Secondo Paul Hutton, amministratore delegato di Cranfield Aerospace Solutions, il progetto è in grado di rendere realtà i primi servizi di trasporto aereo di passeggeri veramente “verdi”.

Jenny Kavanagh, Direttore strategico di Cranfield Aerospace Solutions, ha aggiunto: “Il Covid-19 ha causato la maggiore crisi nella storia dell’aviazione. È importante che la sostenibilità sia il pilastro su cui il settore possa rinascere in versione migliorata. Il Progetto Fresson non è semplicemente un dimostratore tecnologico, ma persegue prima di tutto un obiettivo: l’effettiva praticabilità commerciale e operativa”.

Il Progetto Fresson ha ottenuto il sostegno del programma ATI, un investimento congiunto del governo e dell’industria volto a consolidare ed espandere la posizione del Regno Unito nella progettazione e produzione aerospaziale civile. Il programma, erogato attraverso una partnership tra l’Istituto di tecnologia aerospaziale (ATI), il Dipartimento delle imprese, dell’energia e della strategia industriale e Innovate UK, affronta problematiche in ambito di tecnologia, capacità e filiera..

Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) opera nel mercato della prototipazione rapida di nuovi concetti aerospaziali, modifiche a piattaforme aerospaziali esistenti e integrazione di tecnologie all’avanguardia; è il braccio commerciale dell’Università di Cranfield, da cui è interamente controllata.