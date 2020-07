Trust GXT 258 Fyru 4-in-1, il microfono per lo streaming in alta qualità

Trust amplia la sua gamma di prodotti per il gaming e streaming dal prezzo accessibile e di microfoni con il nuovo GXT 258 Fyru, il top di gamma per lo streaming con quattro pattern di registrazione. Sia che si stia registrando un nuovo podcast, una traccia musicale o lo streaming di una sessione di gioco live, questo microfono è in grado di catturare ogni sfumatura di suono con una qualità davvero elevata.

Grazie appunto alla presenza di 4 diversi schemi di registrazione (cardioide, bidirezionale, stereo e omnidirezionale), funziona molto bene sia nello streaming live in solitario che nelle interviste di gruppo o durante registrazioni musicali, magari per acquisire le parti vocali e anche gli strumenti acustici. In ambienti rumorosi, è perfino in grado di escludere i suoni indesiderati grazie al filtro pop interno, assicurando così un suono cristallino.

Fyru si presenta in una struttura di metallo resistente con una parte anteriore a griglia metallica. E’ possibile utilizzare un montaggio a vite 5/8″ universale per applicarlo a qualsiasi braccio di microfono compatibile oppure montarlo sul treppiede per una migliore stabilità. Il design del microfono è esaltato dall’illuminazione a LED regolabile in 5 colori, che permettono di abbinarlo allo stile della postazione o dello studio.

Il nuovo GXT 258 Fyru permette inoltre di perfezionare le registrazioni grazie all’ascolto in tempo reale attraverso la porta di monitoraggio cuffie a zero latenza. Comode manopole sulla parte frontale offrono invece immediatezza di controllo per la regolazione del guadagno del microfono, l’esclusione audio e il volume cuffie. Funzioni professionali, dunque, in un prodotto piuttosto facile da utilizzare, dotato di una connessione USB di tipo plug-and-play per collegarsi istantaneamente al PC o al laptop senza dover installare software o driver.

Ottimo insomma per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di musica o streaming su YouTube, Twitch e Facebook, il nuovo microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru 4-in-1 è disponibile in Italia nei negozi fisici ad un prezzo consigliato di 129,99 euro. Lo trovate anche online: ad esempio nel momento in cui scriviamo si può comprare in offerta anche su Amazon.