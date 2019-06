Tutta la tecnologia di Audi A4, nuova generazione digitalmente evoluta

Batte un cuore hi-tech sotto la rinnovata carrozzeria di Audi A4. La best seller dei quattro anelli entra infatti in una nuova era portando al debutto la piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3, caratterizzata da una superiore potenza di calcolo e di un ampio display MMI touch in luogo della manopola a pressione-rotazione alla base della console, caratteristica del precedente modello.

Il display ad alta risoluzione (1.540 x 720 pixel) da 10,1 pollici MMI touch – di serie per l’intera gamma – vanta grafica essenziale mentre e struttura dei menu semplifica. La ricerca è basata sull’immissione di testo libero. Il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune. Un’ulteriore novità per la gamma A4.

Il portfolio Audi connect include vari servizi online, compresa la connettività Car-to-X che sfrutta l’intelligenza collettiva della flotta. L’Audi phone box, a richiesta, permette la ricarica induttiva degli smartphone, mentre l’Audi smartphone interface, che consente un dialogo privilegiato tra vettura e device iOS e Android tramite i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, è di serie sin dalla versione Business.

La vocazione hi-tech è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità dell’Audi virtual cockpit plus integralmente digitale – di serie a partire dalla versione Business Advanced – forte di un display full HD da 12,3 pollici che consente la visualizzazione di tre nuove interfacce grafiche (Classic, Sport e Dynamic), dell’head-up display e di vari sistemi di assistenza alla guida, raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio.

All’interno del pacchetto Tour spicca l’adaptive cruise control con funzione Stop&Go per la regolazione automatica della distanza dal veicolo che precede. Una tecnologia che, in abbinamento al predictive efficiency assistant, frena e accelera la vettura in modo predittivo anche in assenza di un’auto antistante.

Il sistema attinge alle indicazioni Car-to-X, ai dati della navigazione e ai segnali stradali. I servizi Audi connect Emergency call & Service sono di serie, mentre l’app myAudi collega lo smartphone del Cliente all’auto. Con la chiave Audi connect, a richiesta, è possibile sbloccare/bloccare la vettura e avviare il motore da remoto mediante un device Android.

Al lancio, il costruttore propone tre motorizzazioni a benzina, tutte dotate di tecnologia mild-hybrid a 12 Volt, in grado di ridurre i consumi di carburante fino a 0,3 litri ogni 100 km, e due propulsori Diesel abbinati alla trazione integrale quattro. Ad Audi A4/A4 Avant 2.0 (35) TFSI MHEV 12 S tronic 150 CV si affiancano così le varianti 2.0 (40) TFSI MHEV 12 S tronic 190 CV e 2.0 (45) TFSI MHEV 12 quattro (con tecnologia ultra) S tronic 245 CV, oltre alle versioni Diesel 2.0 (40) TDI quattro S tronic 190 CV e 3.0 (45) TDI quattro tiptronic 231 CV. Trasmissioni automatiche a doppia frizione S tronic a 7 rapporti o tiptronic con convertitore di coppia a 8 velocità. Tutti i motori, che siano quadricilindrici Diesel, V6 TDI o 4 cilindri TFSI, rispettano la normativa sui gas di scarico Euro 6d-Temp EVAP-ISC.

La nuova Audi A4 può contare su di una dotazione di serie più ricca rispetto al precedente modello. Sin dalla versione d’ingresso spiccano equipaggiamenti quali i cerchi in lega da 16 o 17 pollici, i proiettori anteriori e i gruppi ottici posteriori a LED nonché il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select.

Diversamente dalla precedente generazione, sono inclusi anziché a richiesta i retrovisori laterali regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e schermabili automaticamente, il cruise control, la radio DAB e la radio MMI plus con predisposizione alla navigazione, corredata di touchscreen da 10,1’’. I pacchetti Audi Innovative Traveller e Assistant, caratterizzati da un sensibile vantaggio Cliente (sino al 49%), consentono di arricchire le dotazioni in merito a: assistenza alla guida, infotainment e illuminazione.

L’arrivo nelle concessionarie è previsto da settembre, offerta nelle versioni d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition con prezzi a partire da 38.800 euro per la berlina e da 40.400 euro per la Avant.