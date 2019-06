SelfieSTIX, l’accessorio per autoscatti perfetti col cane

Scattare un selfie con il proprio cane non sarà più un’impresa: in occasione della Giornata Mondiale del Selfie, che cade il 21 giugno, Mars Italia insieme a Pedigree Dentastix lancerà SelfieSTIX, un accessorio che consentirà di catturare ogni momento insieme al proprio amico a quattro zampe senza più doversi contorcere in pose maldestre e ottenendo soltanto scatti irreversibilmente sfocati.

Si tratta sostanzialmente di una clip che si applica sul bordo superiore dello smartphone ed è stato ideato per ospitare Dentastix di Pedigree. Attirato dallo snack, il cane guarderà verso la camera frontale del cellulare assumendo quindi la posa ideale per uno scatto a regola d’arte.

1 di 3

Questo pratico accessorio collabora con l’app omonima – già disponibile su App Store per iPhone e Play Store per Android – che integra la prima tecnologia di riconoscimento facciale al mondo in grado di riconoscere il “volto” del cane: dopo aver inquadrato l’animale, l’app identificherà i soggetti e applicherà una serie di divertenti filtri sul viso del cane, consentendo di realizzare video e foto creative e a prova di social.

SelfieSTIX non si acquista nei negozi ma, a partire dal 21 giugno, si troverà in omaggio all’interno delle confezioni x28 di Pedigree Dentastix Daily Oral Care (disponibile in tutte le taglie: Small, per cani di taglia compresa tra 5-10 kg; Medium, per cani di taglia compresa tra 10 – 25 kg, e Large, per cani di taglia oltre i 25 kg) che riportano l’etichetta dell’attività come mostrato nell’immagine allegata nell’articolo.