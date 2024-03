Tutte le migliori stampanti Canon, Epson e HP alle Offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera non solo rivolte solo a smartphone e accessori per cellulari. Sono tantissime le categorie di prodotti in sconto, e tra queste vi è anche quella dedicata alle stampanti. Se siete in procinto di acquistarne una, che sia per la casa, o per l’ufficio, ecco l’articolo che fa per voi.

Tra le tante trovate le comuni stampanti a inchiostro, che vanno bene sia per la casa, che per l’ufficio, sempre che non pensiate di stampare un quantitativo smisurato di copie.

Ci sono anche alcuni modelli wireless, così da poter stampare anche direttamente da smartphone e tablet, o comunque senza dover necessariamente collegare alcun cavo; e poi quelle con scanner incorporato, quelle capaci di stampare fronte-retro, e alcuni modelli laser o con il solo toner nero per le stampe monocromatiche dei documenti.

Ecco la lista con tutti gli sconti e i link clickabili per approfittare dell’offerta. Approfittiamo per ricordarvi che abbiamo recentemente pubblicato una guida all’acquisto delle migliori stampanti per iPhone, iPad e Mac.

A 89,99 € invece di 134,99 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 189,99 € invece di 225,41 € | sconto 16% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 949,99 € invece di 1149,99 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 262,54 € | sconto 31% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 198,99 € invece di 295,00 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 255,99 € invece di 359,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 319,99 € invece di 429,87 € | sconto 26% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 346,99 € invece di 809,68 € | sconto 57% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 64,99 € invece di 138,00 € | sconto 53% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 92,49 € invece di 154,90 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 219,90 € | sconto 55% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 113,99 € invece di 219,90 € | sconto 48% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 389,90 € | sconto 54% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.