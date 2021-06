Offerte Apple per il Prime Day Amazon, minimo storico su Magic Mouse, Apple Pencil, Apple Watch

Tra le tantissime offerte Prime Day di cui vi diamo conto nella nostra pagina dedicata su Macitynet e sul nostro canale Telegram per le offerte non possono mancare quelle che riguardano i prodotti Apple: tutta la gamma è in coinvolta in questo elenco generale a cui non mancheranno aggiunte nel corso delle giornate del 21 e 22 Giugno 2021.

Nella lista che abbiamo selezionato fino ad ora ci sono diversi prodotti di punta dell’annata. Qualche esempio? Date un’occhiata agli sconti su iPhone 12 che scendono molto vicini ai minimi che, saltuariamente, sono stati presentati lungo il corso delle passate settimane. Parliamo di ribassi fino al 20% rispetto al prezzo di listino. In offerta ci sono sia gli iPhone 12 che gli iPhone 12 mini.

Nel Prime Day scendono al minimo storico anche gli Apple Watch 3 e quasi tutti i modelli e i colori di Apple Watch 6 GPS e GPS+Cellular. Quest’ultimo Apple Watch, lo ricordiamo, è l’ultimo prodotto della casa della Mela e mai ha avuto sconti come quelli di oggi.

Infine ci sono in offerta anche i Magic Mouse che a 59,99 sono al minimo storico di sempre e la Apple Pencil sia nella versione 1 che nella versione 2.

Ecco qui l’elenco che coinvolge accessori per iPhone, iPad e Mac e tanti modelli dello smartphone di Apple insieme al sempre più potete e utile Smartwatch con la mela.

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 74,99 – invece di 109

sconto 31% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse 2 In offerta a 59,99 – invece di 85

sconto 29% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 84 – invece di 99

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 114,9 – invece di 135

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 7 128GB Oro (Ricondizionato) In offerta a 170,1 – invece di 329

sconto 48% – fino al 22 giu 21 23:55

Click qui per approfondire

Apple iPhone 7 Plus 128GB Oro (Ricondizionato) In offerta a 283,5 – invece di 315

sconto 10% – fino al 22 giu 21 23:55

Click qui per approfondire

Apple iPhone 8 Plus 256GB Argento (Ricondizionato) In offerta a 355,95 – invece di 499

sconto 29% – fino al 22 giu 21 23:55

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 789 – invece di 989

sconto 20% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro In offerta a 789 – invece di 989

sconto 20% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899 – invece di 1109

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (256GB) – Azzurro In offerta a 979 – invece di 1109

sconto 12% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (256GB) – bianco In offerta a 979 – invece di 1109

sconto 12% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (256GB) – nero In offerta a 999 – invece di 1109

sconto 10% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

B08L5PKXQP

Apple iPhone 12 (256GB) – verde

959 – invece di 1109

sconto 14% – fino al 22 giu 21 23:59

Apple iPhone 12 (256GB) – viola In offerta a 1029 – invece di 1109

sconto 7% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (64GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 769 – invece di 939

sconto 18% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 719 – invece di 889

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 719 – invece di 889

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (128GB) – bianco In offerta a 719 – invece di 889

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (128GB) – nero In offerta a 719 – invece di 889

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (128GB) – verde In offerta a 719 – invece di 889

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 859 – invece di 1009

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 889 – invece di 1009

sconto 12% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (256GB) – nero In offerta a 889 – invece di 1009

sconto 12% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (256GB) – verde In offerta a 889 – invece di 1009

sconto 12% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (64GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 679 – invece di 839

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Azzurro In offerta a 679 – invece di 839

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (64GB) – bianco In offerta a 679 – invece di 839

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (64GB) – nero In offerta a 679 – invece di 839

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 mini (64GB) – verde In offerta a 679 – invece di 839

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco In offerta a 179 – invece di 239

sconto 25% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 179 – invece di 239

sconto 25% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 42 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco In offerta a 219 – invece di 269

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 3 (GPS, 42 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 209 – invece di 269

sconto 22% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 499 – invece di 739

sconto 32% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop Cassa in maglia milanese color argento In offerta a 629 – invece di 789

sconto 20% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport nero In offerta a 589 – invece di 739

sconto 20% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop Cassa in maglia milanese color oro In offerta a 549 – invece di 789

sconto 30% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy In offerta a 409 – invece di 539

sconto 24% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 439 – invece di 539

sconto 19% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia In offerta a 479 – invece di 539

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 479 – invece di 539

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 409 – invece di 539

sconto 24% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 699 – invece di 789

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop Cassa in maglia milanese color argento In offerta a 749 – invece di 839

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport nero In offerta a 699 – invece di 789

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Loop Cassa in maglia milanese color grafite In offerta a 749 – invece di 839

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop Cassa in maglia milanese color oro In offerta a 749 – invece di 839

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy In offerta a 509 – invece di 569

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 509 – invece di 569

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia In offerta a 509 – invece di 569

sconto 11% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 489 – invece di 569

sconto 14% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 439 – invece di 569

sconto 23% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy In offerta a 369 – invece di 439

sconto 16% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 369 – invece di 439

sconto 16% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia In offerta a 369 – invece di 439

sconto 16% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 369 – invece di 439

sconto 16% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 369 – invece di 439

sconto 16% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy In offerta a 399 – invece di 469

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 399 – invece di 469

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia In offerta a 399 – invece di 469

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 399 – invece di 469

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 399 – invece di 469

sconto 15% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), e la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.