Le migliori soundbar di medio costo su Amazon Prime Day

Abbiamo definito soundbar di medio costo questa selezione di prodotti in sconto su Amazon ma visto il prezzo finale dovremmo riscrivere il titolo: sono tali gli sconti che aggiungere corpo al suono del vostro TV diventa accessibile a tutti e, grazie anche ai modelli di diversi produttori di TV è semplice pure abbinare il il controllo sia dal telecomando che da ARC (canale di ritorno audio su HDMI) del televisore.

I modelli sono tanti e diversi per potenza e configurazione, singolo speaker multi canale o dotato di subwoofer per le frequenze basse.

Senza dubbio quella più completa è quella di Yamaha che non è un produttore di TV ma di apparecchi e strumenti audio (oltre alle moto e a tanto altro) e fornisce un sistema di riproduzione di tutto rispetto compatibile con Airplay. E’ la soundbar più costosa ma pure quella con lo sconto maggiore rispetto al prezzo originale.



Se avete un TV LG di non potete rinunciare al modello LG SPD7Y con Dolby Atmos: in abbinamento ai TV LG con Homekit e Airplay 2 (tutti i modelli più recenti) cambia l’esperienza d’ascolto: viene offerta con il 44% di sconto.

Interessante anche la TCL con Dolby Atmos che non ha canali surround fisici ma promette di creare un effetto avvolgente magari anche con la musica di Apple Music che sfrutta da poco questo standard per l’audio spaziale.

Valute tutti i prodotti della lista ma non rinunciate a ascoltare meglio il vostro TV.

P.S. la lista dei TV in offerta per il Prime Day la trovate su questa pagina

