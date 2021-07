Tutte le tende diventano smart con l’apposito motore wi-fi Aqara

Più che una moda, è diventata la normalità. Stiamo parlando dell’idea di rendere sempre più smart le nostre case. Per fortuna sono ormai tantissime le periferiche che consentono di farlo con prezzi accessibili e Aqara è uno di quei brand che più si è data da fare nel settore.

Continua nel suo intento di rendere alcune azioni più semplici, e in questo caso vi proponiamo l’offerta sul motore per tende, Aqara ZNGZDJ11LM. Clicca qui per acquistarlo.

Il motore tubolare smart Aqara è un motore per tenda elettrica che serve ad automatizzare l’apertura e la chiusura delle tende, sia tende a rullo normale e tende shangri-la. Sono formate, oltre che dal motore a rullo, anche di comunicazione wireless con supporto Zigbee integrato.

Ovviamente, necessitano di un gateway per il controllo remoto, che peraltro serve per utilizzare gran parte delle periferiche smart disponibili in casa e compatibili con il protocollo Zigbee.

Tra le caratteristiche tecniche di questo motore, la coppia nominale di 8 N – m, in grado di esprimere una velocità nominale di 17 mAh / min. Il motore è dotato di certificazione IP44

con potenza nominale di 98W.

Come già accennato, il funzionamento è presento detto: l’accessorio consente apertura e chiusura delle tende tramite controllo remoto, semplicemente da app o da telecomando, che utilizza batteria a bottone CR2025 (non inclusa).

Tante le possibilità offerte dall’applicazione, per un’apertura e chiusura ancor più precisa e automatica. Grazie ad un pratico slider presente nella schermata principale sarà possibile scegliere il grado di apertura e chiusura, naturalmente, senza doversi alzare dal divano,

Il motorino ha un peso di circa 1,4 kg, e ha dimensioni di 59,40 x 4,10 x 3,90 cm.

Al momento Aqara ZNGZDJ11LM viene proposto a 63,41 euro, mentre solitamente ha un prezzo che supera 100 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.