Google Drive ha una nuova app per sincronizzare file e foto

Google sta semplificando il modo in cui gli utenti eseguono il backup e sincronizzano i propri file lanciando la nuova app Drive per desktop su Mac e Windows.

La nuova app Google Drive per desktop sostituirà l’app Backup e sincronizzazione (che a sua volta ha soppiantato l’app desktop Google Drive nel 2018) e Drive File Stream, che invece è rivolta agli utenti aziendali. Dato che Google Workspace è ora a disposizione di tutti, non ha molto senso avere metodi di sincronizzazione differenti e separati.

La nuova app combina il parti migliori di Backup and Sync e Drive File Stream, secondo quanto riferito dal colosso di Mountain View. L’utente potrà caricare e sincronizzare le foto e i video su Google Foto e su Drive. C’è anche la possibilità di sincronizzare i dispositivi di archiviazione esterni con il cloud. Inoltre, si potrà eseguire il mirroring dei file di Drive sul proprio computer, con versioni dei file archiviate localmente per un accesso più rapido.

Inoltre, l’app permette di sincronizzare le cartelle locali, come il desktop e i documenti, oltre ad esserci anche l’integrazione con la pianificazione di Microsoft Outlook e Meet, potendo anche vedere chi sta modificando i file di Microsoft Office in tempo reale.

Gli utenti di Drive File Stream non dovranno fare molto per godere della nuova esperienza. Google, infatti, ha rinominato l’app in “Drive per desktop” e nei prossimi mesi otterrà funzionalità riprese da Backup e sincronizzazione. Google chiederà agli utenti di Backup e sincronizzazione di passare a Drive per desktop. Dal primo ottobre, infatti, Backup e sincronizzazione smetterà di funzionare, quindi l’utente dovrà effettuare la transizione alla nuova app per continuare a eseguire il backup dei propri file con Drive.