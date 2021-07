Sony svela l’altoparlante lampada a candela

Sony ha rivelato un modello più economico del suo altoparlante che sembra una lampada a candela. Gli audiofili più attenti allo stile potranno ordinare l’altoparlante in vetro LSPX-S3 a partire dal prossimo agosto.

Il dispositivo abilitato Bluetooth è dotato di un tweeter in vetro organico con tre attuatori che gli consentono di emettere suoni in tutte le direzioni, secondo quanto dichiarato dal costruttore. La società afferma, altresì, che il tweeter “produce toni alti chiari e potenti” e diffonde il suono in modo uniforme in tutto lo spazio circostante. Il modello Sony LSPX-S3 mette a disposizione un altoparlante da 46 mm ed possibile regolare i livelli tramite l’app Sony Music Center. Offre anche il supporto LDAC per l’audio in alta risoluzione.

L’altoparlante lampada di Sony non illumina un’intera stanza, ma fornisce una luce tremolante con effetto a lume di candela, che servirà certamente a creare un ambiente caldo e rilassante per il relax serale o una cena romantica. Il LED può pulsare in sincronia con la musica e ci sono diverse modalità di illuminazione e livelli di luminosità.

Si può anche portare Sony LSPX-S3 all’aperto. Pesa circa 1,1 kg e ha una batteria che, secondo Sony, alimenta il dispositivo fino a otto ore con una singola carica, che può essere effettuata tramite la porta di ricarica USB-C. C’è anche un’opzione per collegare due unità per la riproduzione stereo, oltre a poter inserire l’altoparlante all’interno di un più ampio sistema audio multi-room. Inoltre, l’altoparlante ha un microfono integrato per le chiamate, una base in metallo e un fondo in tessuto.

Quasi sei anni fa, Sony ha mostrato per la prima volta un prototipo dell’elegante prodotto. La società ha rilasciato l’altoparlante lampada LSPX-S2 in Giappone nel 2019 e l’ha portato negli Stati Uniti l’anno successivo: in europa il nuovo LSPX-S3 costerà 350 euro, ovvero circa 100 dollari in meno rispetto al modello precedente, anche se non è ancora chiaro quando Sony inizierà le spedizioni di questo particolare altoparlante.