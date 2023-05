Twitter Blue raddoppia, i video caricati arrivano a due ore

Ora c’è un motivo in più per sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blu, il pacchetto tanto voluto da Elon Musk per cercare di far cassa col suo nuovo social network: i video caricati possono essere lunghi il doppio.

A fine dicembre l’azienda aveva già alzato il tetto massimo a un’ora, offrendo già un’ottima via per la condivisione di lunghi filmati, interviste, podcast e via dicendo; con l’estensione a due ore adesso podcaster e registi indipendenti hanno un valido motivo per abbonarsi e poter così raggiungere più facilmente i propri follower.

Come cambiano i caricamenti video

Sebbene la risoluzione massima rimane ferma al Full HD, nel frattempo i 2 GB per singolo file inizialmente impostati ora quadruplicano, arrivando così a 8 GB il tetto massimo per il caricamento dei video sulla piattaforma.

Due ore sono un bel traguardo ma l’azienda dovrà anche tenere gli occhi aperti perché se già i filmati lunghi un’ora potevano attirare utilizzi impropri, con due ore di video la pirateria potrebbe essere ancora più attratta dal nuovo aggiornamento.

Insieme a questa estensione si starebbe anche abilitando il caricamento dei filmati tramite l’app di iOS, mentre per chi usa Android bisognerà ancora passare per il browser.

Ovviamente parliamo di abbonati per il caricamento: perché invece guardare i video, anche quelli lunghi due ore, possono farlo tutti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti a Twitter Blue oppure no.

I vocali nei DM

L’altra novitàt delle ultime ore di Twitter riguarda invece la possibilità di inviare le note vocali tramite DM (i messaggi privati). Dopo un primo test in India nel 2021, pare che l’azienda stia espandendo la funzione proprio adesso, parallelamente al lancio della crittografia ai DM. Secondo le indiscrezioni sarebbe già possibile inviare note audio private sia negli Stati Uniti che in tutta Europa: a segnalarlo, un messaggio popup in cui si legge:

Introduciamo i messaggi vocali: prova a inviare un messaggio vocale semplicemente cliccando su Avvia Registrazione e cliccando ancora per interromperla e riascoltarla. È anche possibile tenere premuto per registrare e strisciare poi verso l’alto per inviarlo immediatamente

Nel frattempo Linda Yaccarino ha preso il posto di Elon Musk come amministratore delegato di Twitter per concentrarsi soprattutto sulle operazioni commerciali; lui invece resterà a guidare il design del prodotto e le nuove tecnologie.