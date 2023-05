Tutti i segreti su app e sviluppatori dell’App Store nel primo Rapporto di Trasparenza

Apple ha pubblicato un documento denominato “Transparency Report, rendendo noti vari dettagli sull’App Store, una mossa obbligatoria che fa seguito ad una vertenza giudiziaria del 2021 che ha visto contrapposta la Casa di Cupertino con alcuni sviluppatori.

Si è arrivati ad un accordo che prevede, tra le altre cose, la redazione di un report annuale sulla trasparenza basandosi su informazioni dell’App Store, condividendo statistiche importanti sul processo di revisione, tra cui il numero di app rifiutate per vari motivi, il numero di account di clienti e sviluppatori che sono stati disattivati, dati oggettivi sui termini cercati e i risultati delle ricerche, e il numero di app rimosse dall’App Store.

Dal documento si evince che Apple nel 2022 ha rifiutato 1,6 milioni di app; 186.195 di queste sono state rimosse dall’App Store per violazione di regole stabilite da Apple e la Cina è al primo posto tra le nazioni che hanno richiesto la rimozione di app.

Nel 2022 su 6.101.913 richieste di inserimento app nell’App Store, 1.679694 sono state rifiutate per vari motivi, principalmente per ragioni legate alla sicurezza, al design e a questioni legali.

Numerose le app la cui approvazione è stata rifiutata per violazioni di regole previste da Apple; per 253.466 è stato necessario collaborare con Apple per risolvere i problemi e la maggior parte delle app rifiutate rientra nelle categorie: Giochi, Economia e Istruzione.

Nel documento (PDF) Apple evidenzia le richieste di rimozione di app da parte dei governi; la maggior parte di richieste di questo tipo è arrivata dalla Cina (il governo cinese ha richiesto la rimozione di 1435 app e 1276 di queste sono state eliminate perché erano giochi per i quali gli sviluppatori non disponevano di una specifica licenza richiesta dal governo). Apple ha rimosso 14 app su richiesta del governo indiano, 10 su richiesta del governo pachistano, ma anche di altre nazioni, compresa Russia, Turchia, Bulgaria, Cipro, Hong Kong, Lettonia, Nigeria e Italia (1 app).

Apple indica 36.974.015 sviluppatori registrati nel 2022; sono stati revocati 428.487 account dell’Apple Developer Program.

L’App Store nel 2022 vantava una media di 656.739.889 visitatori a settimana e una media di d 747.873.877 di download di app a settimana.