Xiaomi supera Samsung, è primo negli smartphone in Europa

L’obiettivo dichiarato di Xiaomi di superare Samsung nelle spedizioni di smartphone sembrava quasi impossibile da raggiungere, invece il colosso cinese della tecnologia sorprende molti, ma non i suoi fan, e nel giro di pochi mesi, dopo aver superato nuovamente Apple, diventa primo in Europa nelle spedizioni di smartphone.

L’accelerazione è resa possibile anche grazie alla forte spinta del settore che si sta riprendendo rapidamente dopo il crollo registrato nei mesi più bui della pandemia Covid. Nel secondo trimestre 2021 le spedizioni di smartphone sono aumentate di oltre il 14% per toccare quota 50 milioni di unità.

I risultati di Xiaomi sono stati particolarmente positivi in Russa, Ucraina, Spagna e anche in Italia. Secondo gli analisti di Strategy Analytics il successo è dovuto alla grande richiesta dei terminali delle serie Mi e Readmi di Xiaomi che prosegue nella sua strategia di offrire smartphone ricchi di funzioni e tecnologia con un ottimo rapporto prezzo – qualità.

Le vendite di Xiaomi in Europa crescono all’impressionante tasso del 67,1%, arrivando a quasi 13 milioni di smartphone spediti, raggiungendo così una quota di mercato del 25,3%. Un primato per la società che permette di superare per la prima volta Samsung che invece segna un calo del 7% con spedizioni pari a 12 milioni di terminali, con una quota di mercato del 24%.

Anche Apple con iPhone 12 continua a vendere bene in Europa segnando una crescita del 15,7% con spedizioni pari a 9,6 milioni di unità. La classifica dei primi 5 costruttori top è completata da Oppo e Realme, rispettivamente quarto e quinto in classifica. Oppo ha spedito 2,8 milioni di smartphone con un aumento del 180% anno su anno e una quota di mercato del 5,6%, mentre Realme cresce addirittura del 1.800% spedendo 1,9 milioni di unità con una quota di mercato del 3,8%.

A luglio Xiaomi ha introdotto 5 nuovi dispositivi connessi, dal router alla friggitrice ad aria.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili da questa pagina.