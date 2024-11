Tyson vs. Paul, l’incontro trasmesso su Netflix visto da 60 milioni di persone

Pubblicità

L’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul trasmesso in streaming da Netflix ha registrato punte di 65 milioni di stream simultanei, almeno secondo i dati di Most Valuable Promotions che ha organizzato l’evento, con milioni di famiglie in tutto il mondo che si sono sintonizzate dal vivo per l’evento principale.

La media degli streaming simultanei è stata pari a 60 milioni, più del doppio di quanto registrato a Natale per le partite del campionato professionistico di football americano Nfl, ennesimo un record per la piattaforma di streaming che punta a ritagliarsi un posto di rilievo nel mondo dello sport.

Nel corso dell’evento i problemi non sono mancati e in tanti abbonati hanno lamentato problemi tecnici che hanno rovinato la visione del match.

Il sito statunitense The Verge riferisce che Downdetector ha indicato oltre 100.000 segnalazioni relative a problematiche con lo streaming. Fin dagli incontri preliminari, sono stati segnalati inconvenienti nel buffering, perdita di audio e lentezza nel caricamento. Molte persone hanno segnalato interruzioni nel flusso audio, e la riduzione della qualità nelle immagini, con problemi che rendevano a volte impossibile la visione.

60 million households around the world tuned in live to watch Paul vs. Tyson! The boxing mega-event dominated social media, shattered records, and even had our buffering systems on the ropes. pic.twitter.com/kA8LjfAJSk — Netflix (@netflix) November 16, 2024

Elizabeth Stone, CTO di Netflix, ha riferito ai dipendenti che ha dovuto affrontare problemi di portata mai vista prima, scegliendo di dare priorità all’evento per cercare di mantenere stabile lo streaming per la maggior parte degli spettatori. Una cosa è certa: per futuri eventi simili c’è spazio per il miglioramento. Netflix non lo nega ma considera l’evento in questione un successo.

