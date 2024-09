Collega le cuffie e ricarica iPhone, iPad o Android con l’adattatore Ugreen USB-C

Pubblicità

Da USB-C a jack senza rinunciare alla ricarica: ecco in una frase l’essenza di Ugreen 25837, un adattatore prodotto dall’omonima azienda di cui non potrete più fare a meno perché vi lascia ricaricare i vostri dispositivi mentre collegate un paio di cuffie con filo per tutte le vostre attività preferite.

Dotato di interfaccia USB 2.0, questo adattatore supporta Hi-Res Audio promettendo quindi una qualità audio eccellente grazie anche al chip DAC incorporato, che offre una frequenza di campionamento fino a 32 Bit / 384 KHz.

È progettato per supportare la ricarica rapida fino a 60 Watt tramite la tecnologia Power Delivery così che i dispositivi, come smartphone e tablet, possano essere ricaricati velocemente anche durante l’utilizzo delle cuffie.

Supporta inoltre il microfono integrato delle cuffie collegate, consentendo di effettuare chiamate e videochiamate o interagire con l’assistente vocale senza dover scollegare l’adattatore.

Un dettaglio interessante è l’aggancio magnetico tra le due prese, USB-C e jack, che permette di riporlo con facilità evitando i grovigli. In tal senso vale la pena far notare anche che il cavo è rivestito in nylon intrecciato, garantendo una durata superiore e resistenza a oltre 20.000 piegamenti, con prese e spina oltretutto rinforzate alle giunture.

Perfetto per chi utilizza iPhone, iPad o altri dispositivi anche Android che richiedono sia l’uso di cuffie con jack tradizionale sia la ricarica simultanea, questo adattatore è particolarmente utile durante le sessioni di gioco, considerata l’elevata richiesta energetica dei videogiochi.

Un ulteriore vantaggio di questo adattatore è il minimo ingombro: al contrario di un classico hub, che può risultare ingombrante e pesante, questo accessorio si può lasciare sempre collegato senza impattare sulla comodità d’uso, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per chi ha bisogno di un accesso costante a entrambi i connettori.

Dove comprare

L’adattatore Ugreen 25837 costa 24,99 € ed è in vendita anche su Amazon dove è attualmente attiva una offerta lampo che vi permette di acquistarlo per 18,74 €.

