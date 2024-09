Apple TV Plus, i Peanuts in streaming gratis per le prossime festività

Pubblicità

Per celebrare le prossime festività, anche quest’anno Apple TV+ offrirà – per un periodo limitato – alcuni contenuti in streaming gratuito agli utenti non abbonati.

La programmazione, prevede:

“It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” (in home video noto come “Aspettando il Grande Cocomero” su Apple TV indicato con il titolo “Un Halloween da Charlie Brown), speciale di Halloween che sarà disponibile dal 19 al 20 ottobre .

. “A Charlie Brown Thanksgiving” (in home video “È il Giorno del ringraziamento Charlie Brown”, su Apple TV+ con il titolo “Un Giorno del ringraziamento da Charlie Brown”), dal 23 al 24 novembre .

. “A Charlie Brown Christmas” (distribuito anche con il titolo “Il Natale di Charlie Brown” e “Un Natale da Charlie Brown”), dal 14 al 15 dicembre.

Apple ha siglato accordi con il distributore WildBrain e detiene i diritti per trasmettere in streaming i Peanuts. È il quarto anno consecutivo che alcuni speciali basati sui Peanuts di Charles M. Schulz sono disponibili su Apple TV+.

Non tutti gradiscono l’esclusiva ottenuta da Apple TV+ e nel 2020 alcuni fan hanno lanciato una petizione per chiedere a WildBrain di riportare i loro contenuti sui tradizionali canali televisivi, iniziativa che ha raccolto finora 270.000 firme. Le lamentele negli USA sono partite principalmente da persone abituate (sin dal 1965) a vedere gli special per le vacanze su ABC.

Tra le produzioni esclusive che si trovano su Apple TV+, c’è anche “Snoopy nello spazio”, serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porta gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.