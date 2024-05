Ugreen sconta cavi, alimentatori, hub e adattatori su Amazon

Pubblicità

Ecco una buona occasione per acquistare all’insegna del risparmio tutti quegli accessori per iPhone, iPad, Apple Watch e Mac su cui stavate tenendo gli occhi da tempo. Ancora per qualche giorno su Amazon infatti trovate diverse soluzioni di Ugreen in offerta speciale.

Sull’azienda

I nostri lettori più affezionati probabilmente conoscono già quest’azienda, di cui ci siamo trovati a parlare in più di un’occasione nel corso degli anni. Diverse volte infatti abbiamo avuto l’occasione di sottoporre alcuni dei suoi prodotti alle nostre prove, e tutte quelle volte che lo abbiamo ritenuto opportuno vi abbiamo poi raccontato la nostra esperienza attraverso le recensioni che potete ritrovare raccolte in questa sezione del nostro sito.

Ugreen è un marchio cinese di elettronica che ha riscosso un ottimo successo anche nel nostro paese grazie alla sua capacità di realizzare prodotti affidabili e di qualità sia nelle tecnologie che nei materiali impiegati, proponendoli a prezzi davvero concorrenziali.

Molti dei suoi strumenti sono progettati appositamente per i dispositivi Apple tra cui soprattutto iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, sia per le funzioni offerte che per il design, con scocche in alluminio spazzolato che richiamano appunto il design dei prodotti della Mela.

Ugreen è stata anche tra le prime a lanciare sul mercato i potenti caricatori GaN, tecnologia al nitruro di gallio che combinata alle moderne porte USB-C consente di ricaricare i dispositivi a velocità maggiori e con componenti che soffrono meno il riscaldamento, il che permette di costruire accessori molto più piccoli e tascabili.

La promozione

Se vi serve qualche cosa in particolare provate a dare un’occhiata ai prodotti di Ugreen attualmente in sconto su Amazon: la nostra redazione ha raccolto i migliori in questo articolo, segnalandovi i prezzi in offerta del momento. Sono scontati soprattutto adattatori per schede e adattatori Bluetooth, cavi, caricatori, case e hub di vario tipo.

Tenete solo a mente che le offerte ipoteticamente terminano il 2 Giugno ma se le scorte dovessero terminare prima potreste anche non vedere già più la promozione sui prodotti più venduti in questa fase. Pertanto se c’è qualcosa che vi serve e ritenete che il prezzo sia ottimo, non lasciatevi sfuggire l’occasione di comprare l’accessorio che stavate puntando da tempo.

A 14,39 € invece di 19,99 € | sconto 28% – fino a 2 giu 24

A 15,39 € invece di 21,99 € | sconto 30% – fino a 2 giu 24

A 17,49 € invece di 24,99 € | sconto 30% – fino a 2 giu 24

A 19,99 € invece di 24,99 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

A 21,59 € invece di 26,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 22,39 € invece di 34,99 € | sconto 36% – fino a 26 mag 24

A 25,49 € invece di 33,99 € | sconto 25% – fino a 26 mag 24

A 30,09 € invece di 42,99 € | sconto 30% – fino a 2 giu 24

A 52,79 € invece di 65,99 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

A 59,99 € invece di 79,99 € | sconto 25% – fino a 26 mag 24

A 5,59 € invece di 6,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 5,59 € invece di 6,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 7,59 € invece di 9,49 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

A 7,99 € invece di 9,99 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

A 7,99 € invece di 9,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 8,49 € invece di 9,99 € | sconto 15% – fino a 26 mag 24

A 9,59 € invece di 11,99 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

A 9,59 € invece di 11,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 9,59 € invece di 11,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 11,19 € invece di 13,99 € | sconto 20% – fino a 26 mag 24

A 11,19 € invece di 13,99 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

A 11,24 € invece di 14,99 € | sconto 25% – fino a 26 mag 24

A 12,74 € invece di 14,99 € | sconto 15% – fino a 26 mag 24

A 12,79 € invece di 15,99 € | sconto 20% – fino a 2 giu 24

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).