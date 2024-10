Ugreen Nexode DigiNest, il cubo con le prese di corrente e la ricarica GAN 65W

Pubblicità

Ugreen Nexode DigiNest è un ottimo caricatore per chi cerca una soluzione di ricarica versatile e potente. Con la sua configurazione 7-in-1, questa ciabatta multipresa offre 3 porte AC (che supportano una potenza totale di 3680 Watt) e 4 porte USB (di cui 2 USB-C e 2 USB-A), rendendo possibile la ricarica di più dispositivi contemporaneamente occupando una sola presa di corrente.

Il cavo di alimentazione è lungo 1,8 metri, abbastanza quindi per poterlo posizionare comodamente sul tavolo adattandolo a qualsiasi ambiente domestico o lavorativo.

La potenza auto-adattante

Una delle caratteristiche più interessanti è la carica rapida da 65 W: le porte USB-C sono in grado di erogare questa potenza quando utilizzate singolarmente, consentendo quindi di ricaricare dispositivi come il MacBook Pro a piena velocità.

Supporta diversi protocolli di ricarica rapida, tra cui PD 3.0, PPS e QC 4+/3.0, assicurando una ricarica efficiente per tutti i dispositivi, compresi i più recenti iPhone 16 nonché il Galaxy S23 Ultra e gli iPad Pro.

Chiaramente la potenza di uscita varia in base al numero e all’esigenze di ricarica dei dispositivi collegati. Nelle immagini che seguono trovate uno schematico riepilogo di come le porte si adattano in base al numero di ricariche in corso:

Compatto e sicuro

Nonostante la sua potenza, è piuttosto compatto: per la precisione misura appena 8,4 cm per ciascun lato, e questo lo rende ideale per chi è spesso in movimento e desidera un caricatore che non occupi troppo spazio nella borsa.

È inoltre dotato di diversi chip che proteggono i dispositivi collegati da cortocircuiti, sovratensioni, sovratemperatura e sovracorrenti, offrendo così una ricarica affidabile e sicura. A completamento di queste caratteristiche c’è la scocca costruita in PC ignifugo che ne promette una lunga durata nel tempo.

Dove comprare

Ugreen Nexode DigiNest costa 69,99 € e lo potete comprare su Amazon dove, attivando la casella di sconto, potete risparmiare il 30% andandolo quindi a pagare 48,99 €.

