Un bug di macOS blocca alcuni utenti di Mac M1

Aumentano le segnalazioni in rete di un possibile bug di macOS rilevato da alcuni proprietari di Mac con processore Apple Silicon M1 (la recensione di Mac mini M1 di macitynet è qui): il problema lamentato riguarda la funzione di cambio utente rapido di macOS Big Sur. Mentre l’utente sta lavorando con il computer, all’improvviso si attiva lo screensaver, rendendo impossibile per l’utente di chiuderlo per accedere al proprio account.

Quando questo si verifica il puntatore del mouse rimane disponibile sullo schermo e risponde ai movimenti di mouse o trackpad, ciò nonostante per l’utente risulta impossibile disattivare lo screensaver per accedere nuovamente al proprio account. Il blocco è facilmente risolvibile chiudendo e poi riaprendo il coperchio del portatile, oppure utilizzando la combinazione di tasti Alt-Command-Q per far comparire nuovamente la schermata di autenticazione. Questo naturalmente non risolve il bug che può tornare a verificarsi alcune volte nell’arco della giornata.

Il bug sembra interessare la funzione di cambio utente rapido di macOS Big Sur, inclusa anche l’ultima versione 11.0.1, per gli utenti che hanno creato due o più account utente sul proprio Mac con processore Apple Silicon M1. Naturalmente è sempre possibile disattivare la funzione di cambio utente rapido, in questo modo il bug non si presenta, ma si perde la comodità di questa funzione.

Invece praticamente tutti gli utenti che segnalano il problema sul forum di Apple, Reddit e social rilevano che anche disattivando lo screensaver per ognuno degli account interessati non risolve il problema e che il bug torna a ripresentarsi. In questo articolo riportiamo un breve filmato di un utente che segnala il problema in questione.

