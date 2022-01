Un bug fa saltare la sincronizzazione con iCloud in alcuni casi

Diversi sviluppatori lamentano un problema con i server iCloud che impedisce di eseguire correttamente la sincronizzazione dei dati delle loro app.

Il problema è evidenziato sul forum degli sviluppatori e su Twitter e fa riferimento a un problema con CloudKit che si sta verificando da novembre; alcuni riferiscono che quando il problema si presente agli utenti finali appare il messaggio “Request failed with http status code 503”.

Gli sviluppatori dell’app GoodNotes hanno notato così tante volte il problema al punto da scrivere un documento di supporto per gli utenti ai quali appare il messaggio; riferiscono che la loro app tenta automaticamente di riconnettersi e quindi il problema si risolve il più delle volte da solo, ma non è chiaro cos’è che fa scattare l’errore di connessione.

Altri sviluppatori riferiscono che le loro app hanno funzionato per anni senza problemi e che questi si presentano nonostante non sia stata effettuata alcuna modifica alla parte di codice relativa alla sincronizzazione con CloudKit. È altresì difficile riferire il bug a Apple perché questo si presenta in modo casuale e con una piccola percentuale di utenti.

iCloud sync is randomly breaking: https://t.co/WuSzylEtwE

^ A quick write-up on what’s been going wrong for me and others with iCloud of late and — as it turns out — for far longer than people realised. This is not good.

— Craig Grannell (@CraigGrannell) January 24, 2022