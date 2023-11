Un client Mac per il servizio Proton Drive

Proton Drive, il servizio di cloud storage dell’elvetica Proton, ora offre un’app dedicata per macOS.

Proton Drive è una “cassaforte digitale” con crittografia end-to-end, un posto sicuro in cui tenere al sicuro i propri file, proteggendo i propri dati. Proton ha sede in Svizzera e questo significa che i file sono protetti da una delle legislazioni più rigorose al mondo in materia di privacy.

Questo servizio di cloud storage è stato presentato nel settembre 2022; il client Mac si è fatto attendere: finora erano disponibili i client per iOS, Android e Windows e per l’uso su Mac era necessario passare da una web app.

A differenza di iCloud, i file su Proton Drive sono cifrati con la crittografia end-to-end. I file, i nomi dei file, i nomi delle cartelle e tanti altri dati sono totalmente cifrati, sia a riposo che in transito verso il cloud Non avendo accesso alla chiave privata, neanche Proton è in grado di accedere ai file caricati su Proton Drive. Solo l’utente può accedere ai propri dati, quella che si definisce crittografia ad accesso zero.

L’app offre una sincronizzazione senza soluzione di continuità tra i dispositivi. Una piccola icona nella barra dei menu permette di controllare l’ultima data di sincronizzazione o di metterla in pausa. È possibile mantenere il controllo proteggendo i link di condivisione dei file tramite password o revocando la condivisione (è anche possibile tenere conto dell’impostazione di limiti di tempo per la condivisione e del tracciamento del download dei file).

Proton offre 1GB di storage gratuito (da qui è possibile creare un account) per consentire a chiunque di provare il servizio; è possibile optare per formule in abbonamento da 200 GB, 500 GB o 3 TB, con prezzi che nel momento in cui scriviamo sono rispettivamente di 3,99€ al mese (o 47,88 € per 12 mesi), 9,99€ al mese (119,88 € per 12 mesi e 23,99€ al mese (o 287,88 € per 12 mesi). Con le varianti da 500GB e 3TB sono include altre funzioni (Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN e Proton Pass).