Una Befana di giochi e accessori anche per nerd su Amazon

Puzzle, magliette da piccoli e grandi nerd, giochi educativi, Barbie speciali, auto radiocomandate, se credete nella Befana potete regalare e regalarvi il meglio delle offerte Amazon per gioco e divertimento.

Quel di cui parliamo è una lunga serie di idee da coltivare per tornare indietro nel tempo o ripercorrere passioni passate ma mai sopite sfoderandole con orgoglio. Ci sono, ad esempio, decine di magliette che si riferiscono a mondi cinematografici o personaggi leggendari come quelli di Guerre Stellari o Disney. Perfette come regalo per un amico, appunto, nerd.

Altro pezzo forte sono i giochi da tavolo riferiti anche questi a mondi cinematografici (per il giorno dell’Epifania sono da segnalare assolutamente i giochi a tema Harry Potter, perfetti per grandi e piccini).

Ma qui sotto trovate anche i classici puzzle con disegni e figure (imperdibili quelli di Clementoni) o puzzle meno classici (come questo che invita a montare lo scheletro di un mammuth), giochi creativi, educativi, come i tantissimi di Ravensburger, e sensoriali. anche in materiali naturali, come il legno.

Infine ci sono anche giochi più che classici, come le Barbie.

Ecco la nostra selezione:

Hasbro Spidey e i Suoi Fantastici Amici, Calza della Befana 2024 In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino a 7 gen 24

Click qui per approfondire

Shuffle Harry Potter Quidditch Tryouts Gioco Carte 5 Anni +, Da 2 a 4 Giocatori In offerta a 8,26 € – invece di 10,20 €

sconto 19% – fino a 5 gen 24

Click qui per approfondire

8-in-1 Cubi di Attività Montessori Giocattolo di Apprendimento in Legno per Bambini di 1+ Anno Cubo di Abilità Motorie con Sonaglio Labirinto di perline a Rullo Giocattoli di Impilabile e Smistamento In offerta a 25,64 € – invece di 26,99 €

sconto 5% – fino a 31 dic 23

Click qui per approfondire

Disney Pixar Ratatouille Remy Anyone Can Cook Felpa con Cappuccio In offerta a 36,49 € – invece di 42,99 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Star Wars The Mandalorian The Child Little Bounty Watercolor Felpa con Cappuccio In offerta a 36,49 € – invece di 42,99 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Minnie Mouse in Witch Costume Halloween Maglia a Manica In offerta a 22,49 € – invece di 26,50 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Harry Potter Hogwarts Badge Wands Felpa con Cappuccio In offerta a 33,09 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Raya and the Last Dragon Sisu Maglietta In offerta a 17,39 € – invece di 20,50 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Star Wars Darth Vader Darth Metal Canotta In offerta a 19,49 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Pixar Up Carl And Ellie Love Felpa In offerta a 33,89 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Lion King Simba Nala Love Valentine’s Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Little Mermaid Ariel Sailor Tattoo Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Pixar Toy Story Pizza Planet Checkered Logo Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Pixar Up Spray Paint Stencil House Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Disney Pixar Toy Story Woody Gold Sheriff Badge Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Harry Potter Hogwarts Badge Wands Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Marvel Spider-Man Sinister Six Comic Maglietta In offerta a 16,89 € – invece di 19,99 €

sconto 16% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Barbie Signature – Barbie Rewind Pigiama Party anni ’80, Bambola da Collezione Affetto Nostalgia, con Capelli Neri Ricci, Abiti e Accessori, Giocattolo per Bambini, 6+ anni, HJX19 In offerta a 47,26 € – invece di 49,99 €

sconto 5% – fino a 30 dic 23

Click qui per approfondire

Barbie The Movie – Gloria, bambola del film Barbie da collezione con completo rosa a tre pezzi, scarpe col tacco e orecchini d’oro, giocattolo per bambini, 6+ anni, HPJ98 In offerta a 68,32 € – invece di 73,99 €

sconto 8% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Barbie GMW03 Coffee Shop Playset In offerta a 28,15 € – invece di 30,64 €

sconto 8% – fino a 9 gen 24

Click qui per approfondire

Barbie Jane In offerta a 36,46 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Carrera 370183017 – Ford F-150 Raptor -Px- Profi(C) Rc In offerta a 105,92 € – invece di 119,00 €

sconto 11% – fino a 7 gen 24

Click qui per approfondire

Carrera RC Nintendo Mario Kart 8 Peach Quad In offerta a 46,93 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a 9 gen 24

Click qui per approfondire

Carrera- No, 20021126 In offerta a 33,40 € – invece di 38,68 €

sconto 14% – fino a 11 gen 24

Click qui per approfondire

Clementoni – archéo Ludic Fluorescente In offerta a 14,19 € – invece di 17,87 €

sconto 21% – fino a 4 gen 24

Click qui per approfondire

Clementoni Collection-San Francisco-1000 Pezzi-Puzzle Adulti, Made in Italy, Multicolore, 39776 In offerta a 11,46 € – invece di 13,90 €

sconto 18% – fino a 11 gen 24

Click qui per approfondire

Clementoni No Color, 55110,1 In offerta a 34,71 € – invece di 38,81 €

sconto 11% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Clementoni- Peanuts Puzzle-Peanuts-1000 Pezzi Adulti, Puzzle Fumetti, Made in Italy, Multicolore, 39803 In offerta a 12,08 € – invece di 13,20 €

sconto 8% – fino a 31 dic 23

Click qui per approfondire

CLEMENTONI-Il Laboratorio di scienze Super Galileo Clementoni-59083-Il, Colore Multicolore, 59083 In offerta a 39,16 € – invece di 41,25 €

sconto 5% – fino a 8 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – CreArt Serie Junior, Mostriciattoli, Kit dipingere con i Numeri, contiene 2 tavole prestampate, Pennello, Colori, Gioco Creativo per maschi e femmine dai 5+ anni di età In offerta a 15,40 € – invece di 17,99 €

sconto 14% – fino a 30 dic 23

Click qui per approfondire

Giotto Tempere 7 Pezzi x 7.5 ml In offerta a 8,40 € – invece di 9,89 €

sconto 15% – fino a 30 dic 23

Click qui per approfondire

Fur Real Friends- Bambola Shaggy Shawn, E0497EU4 In offerta a 27,92 € – invece di 34,90 €

sconto 20% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Giochi Montessori Legno Puzzle, Giocattolo Montessori Forme In offerta a 10,39 € – invece di 12,99 €

sconto 20% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire

GIOTTO be-bè My Little Feet, F478800 In offerta a 13,86 € – invece di 17,88 €

sconto 22% – fino a 31 dic 23

Click qui per approfondire

GIOTTO PARTY GIFTS GIOTTO TURBO COLOR – 12 astucci da 6 pz In offerta a 14,90 € – invece di 19,90 €

sconto 25% – fino a 31 dic 23

Click qui per approfondire

Hasbro – Hanazuki Moodlight Garden Playset In offerta a 8,25 € – invece di 12,36 €

sconto 33% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming In offerta a 23,47 € – invece di 28,16 €

sconto 17% – fino a 7 gen 24

Click qui per approfondire

Jurassic World Dominion Dinosaur Figure In offerta a 22,28 € – invece di 24,99 €

sconto 11% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources Set di strumenti acquatici o da sabbia per sviluppare le abilità fino-motorie In offerta a 15,61 € – invece di 18,00 €

sconto 13% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources- Kanoodle Fusion logica, Rompicapo Sfida, Gioco STEM per Bambini dai 7 Anni in avanti, Multicolore, Medium, EI-3082 In offerta a 22,10 € – invece di 27,54 €

sconto 20% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources LER2938 Botley 2,0 The Coding Robot Activity Set In offerta a 86,21 € – invece di 100,93 €

sconto 15% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources Set di Attività Matematiche Foglie Sensoriali, Gioco con i motivi, Puzzle di forme, Schede con blocchi e motivi, Ordinamento, Contare & Attività prescolari, 3+, Multicolor, 94460 In offerta a 25,69 € – invece di 34,39 €

sconto 25% – fino a 9 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources Talking Space Explorer Esploratore Spaziale parlante GeoSafari Jr, Taglia Unica, EI-8807 In offerta a 89,68 € – invece di 120,00 €

sconto 25% – fino a 7 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources- Cesto Frutti Morbidi Giocattolo a 11 Pezzi, 2 Anni in avanti, Multicolore, EI-3685 In offerta a 31,19 € – invece di 36,56 €

sconto 15% – fino a 1 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources- Eserciziari Socio Hot Dots Sentimenti e Amicizia, 3 Anni in avanti, Riscontro immediato, più di 200 attività per l’apprendimento Sociale ed emotivo, EI-2540 In offerta a 25,38 € – invece di 30,62 €

sconto 17% – fino a 7 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources- Switcheroo Crew STEM per Bambini, Giocattolo di Coding, Robot interattivo, 46 Pezzi, età 4+, Multicolore, Medium, LER3108 In offerta a 54,92 € – invece di 58,20 €

sconto 6% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire

Learning Resources- Verdure dell’Orto Giocattolo Morbide a 8 Pezzi, 2 Anni in avanti, Multicolore, EI-3686 In offerta a 31,15 € – invece di 37,20 €

sconto 16% – fino a 31 dic 23

Click qui per approfondire

MOONTOY Giocattoli Bambino 1 Anno, Uova Impilabili Bambini M In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire

Peppa Pig – Soapbox Race (20063044) In offerta a 29,15 € – invece di 39,99 €

sconto 27% – fino a 10 gen 24

Click qui per approfondire

Personaggi giocattolo In offerta a 18,89 € – invece di 20,72 €

sconto 9% – fino a 30 dic 23

Click qui per approfondire

Playmobil Asterix 71268 Numerobis e la battaglia del palazzo, catapulta romana funzionante, Obelix, Numerobis e Idefix, giocattolo per bambini dai 5 anni in su In offerta a 31,74 € – invece di 33,59 €

sconto 6% – fino a 11 gen 24

Click qui per approfondire

Playmobil City Life 71331 Aula Climatologia, aula del futuro, puzzle con compiti di protezione del clima e altro, giocattolo per bambini dai 4 anni in su In offerta a 30,56 € – invece di 36,99 €

sconto 17% – fino a 6 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – 26824 Big Money – Versione Tedesca, Family Game, 2-5 Giocatori, Età consigliata 8+ In offerta a 7,55 € – invece di 8,24 €

sconto 8% – fino a 9 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – 3D Puzzle Castello Di Hogwarts – Astronomy Tower, Night Edition, 540 Pezzi, 10+ Anni In offerta a 70,48 € – invece di 76,59 €

sconto 8% – fino a 8 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – Colorino Forme e Colori, Il Mio Primo Gioco dei Colori, Gioco Educativo per Bambini, 2+ Anni In offerta a 16,36 € – invece di 19,99 €

sconto 18% – fino a 8 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – Mandala Midi Flamingo & Friends Mandala per Bambini 6+, 28518 1 In offerta a 15,79 € – invece di 17,25 €

sconto 8% – fino a 3 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – Puzzle 3D Allianz Arena con 216 Pezzi, Soggetto: FC Bayern Monaco per Bambini a Partire dai 10 Anni e Adulti, Stadio in Miniatura In offerta a 40,47 € – invece di 51,62 €

sconto 22% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger – Puzzle The legend of Zelda, 1000 Pezzi, Puzzle Adulti In offerta a 11,10 € – invece di 12,68 €

sconto 12% – fino a 4 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger 11252 London Royal Guard 54 Piece Shaped 3D Jigsaw Puzzle for Kids Age 6 Years and up In offerta a 11,47 € – invece di 17,57 €

sconto 35% – fino a 9 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger 25042 – Logi-Geister – Spielen und Lernen für Kinder, Lernspiel für Kinder von 5-10 Jahren, Spielend Neues Lernen für 2-4 Spieler In offerta a 28,55 € – invece di 31,72 €

sconto 10% – fino a 31 dic 23

Click qui per approfondire

Ravensburger Italy- Tigre nella Laguna paradisiaca Tigers Puzzle 3000 Pezzi, Multicolore, 16719 In offerta a 41,18 € – invece di 47,91 €

sconto 14% – fino a 11 gen 24

Click qui per approfondire

Ravensburger Kinderpuzzle – 12918 FC Bayern Saison 2020/21 – FC Bayern München-Puzzle für Kinder ab 9 Jahren, mit 300 Teilen im XXL-Format In offerta a 6,89 € – invece di 8,16 €

sconto 16% – fino a 2 gen 24

Click qui per approfondire