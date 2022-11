Unboxing di Nuki Keypad 2 con impronta digitale per Smart Lock

Le Smart Lock 2.0, 3.0 e 3.0 Pro di Nuki hanno un nuovo strumento di apertura a breve distanza: si tratta di Nuki Keypad 2.0 che permette di aprire la porta dall’esterno con l’impronta digitale o con un codice numerico.

Lo abbiamo ricevuto in anteprima qualche giorno fa e pubblicheremo ad ore la recensione completa. Vi forniamo i dettagli e la galleria dell’unboxing.

Nuki Keypad 2.0 è il dispositivo che permette l’accesso veloce tramite impronta digitale e codice: il processore ad alte prestazioni rileva e verifica le impronte in un secondo, rendendo questo prodotto un’opzione non solo altamente sicura, ma anche rapida e conveniente per diverse utilizzazioni sia nel campo del privato che dell’accessibilità ad appartamenti e uffici in affitto breve o prolungato.

Nuki Keypad 2.0 sfrutta una tecnologia ad alte prestazioni che consente il rilevamento preciso dell’impronta digitale in un solo secondo con un tempo complessivo di apertura della porta di soli 3 secondi di gran lunga più efficiente rispetto all’uso di uno smartphone o smartwatch.

Può essere utilizzato sia dal personale delle pulizie, da chi consegna pacchi con un codice temporaneo ma anche dai più piccini che potrebbero non disporre delle chiavi di casa e possono utilizzare le semplici impronte.

Attenzione ai più piccoli e scansione in evoluzione

E’ proprio per riguardo all’uso dei più piccoli di casa che il sistema di rilevamento delle impronte riesce a gestire l’evoluzione dell’impronta digitale con un sistema di adeguamento progressivo che tiene conto della crescita e provvede ad aggiustare il riconoscimento nel tempo a patto che venga utilizzato con continuità.

Al fine di garantire che l’accesso avvenga sempre in modo ottimale, ogni volta che un’impronta salvata viene rilevata viene aggiunta al registro. In questo modo, anche la più leggera modifica sarà salvata.

20 impronte e 200 codici

Per essere utilizzato con famiglie numerose o all’interno di uffici con numerosi dipendenti o visitatori abilitati Nuki Keypad 2.0 registra fino a 20 impronte digitali e 200 codici di ingresso a 6 cifre.

Le impronte digitali possono essere impostate e salvate con l’App Nuki, appoggiando più volte il dito desiderato sul sensore.

Nell’App ad ogni impronta digitale può essere assegnato un nome individualee come nel Keypad di prima generazione, tutte le autorizzazioni di accesso vengono salvate sullo Smart Lock e non sul Keypad 2.0, garantendo una maggiore sicurezza in caso di furto del dispositivo stesso.

Tutti i numeri meno lo zero

Il Keypad 2.0 ha la possibilità di inserire codici a 6 cifre (quanti sono i led nella parte alta) con numeri da 1 a 9 ma senza lo zero.

Nuki ha scelto di togliere questo tasto per aumentare la sicurezza nei codici assegnati. In questo modo, gli utenti scelgono codici più sicuri perché, in molte situazioni, non potranno selezionare date di avvenimenti importanti (che spesso hanno uno zero). Infatti, quando si tratta di creare un codice a 6 cifre, si tende a scegliere date di nascita e anniversari, che possono essere facilmente scoperti da terzi.

Montaggio e durata della batteria

Come vedete Nuki Keypad 2.0 può essere semplicemente incollato su una superficie liscia (è possibile usarlo anche avvitandolo su un supporto e con viti a testa piatta anche se sarebbe utile una piastra ad hoc n.d.r.). Per sostituire le batterie AAA, il Keypad 2.0 deve essere rimosso dalla piastra di montaggio attaccata alla parete. Le batterie durano circa 12 mesi, considerando un utilizzo medio.

Prezzo e disponibilità

Il Nuki Keypad 2.0 sarà presto disponibile al prezzo di 159 euro su Nuki Online Shop. Il Keypad di prima generazione senza scanner di impronte digitali continuerà ad essere disponibile al prezzo di 79 euro anche su Amazon.

Come detto nell’introduzione funziona anche con Nuki Smart Lock 2.0 che abbiamo provato a suo tempo su macitynet.

Nelle prossime ore pubblicheremo la recensione completa con le informazioni di abbinamento e funzionamento con il modello Nuki Smart lock 3.0 che vedete nelle foto.