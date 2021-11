UTRAI Jstar One, batteria per iPhone e starter per auto

Una batteria d’emergenza per smartphone e tablet in grado persino di avviare anche un auto in panne. E’ UTRAI Jstar One, che al momento potete comprare in offerta online a 74,17 euro.

Si tratta di un dispositivo salva-vita anche perché presenta una uscita DC da 12V / 8A con presa accendisigari alla quale è possibile collegare praticamente anche il caricatore del computer portatile o per alimentare un mini-frigo, quindi si può usare anche per quelle situazioni temporanee di campeggio all’aria aperta.

Ma prima di tutto come dicevamo è uno starter da 2.000A: grazie alle due pinze che si agganciano alla batteria della macchina è possibile avviare quest’ultima quando la batteria è scarica e procedere quindi in totale autonomia. E’ un accessorio universale che funziona con tutti i veicoli con batteria da 12V come auto, SUV, auto elettriche, moto e piccoli camion, nello specifico con i veicoli a benzina con cilindrata non superiore a 8.0L e coi diesel con cilindrata non superiore ai 6.0L.

Ci sono due indicatori LED che, in base al colore indicato, permettono di capire come procedere senza sbagliare: se si accende in rosso-verde vuol dire che il collegamento è ok ed è pronto per poter essere avviato; rosso-bianco vuol dire invece che nel dispositivo non c’è energia sufficiente per funzionare da starter; quando è in funzione invece si illuminano in bianco-verde; se invece se ne accende solo una di colore rosso e viene emesso un segnale acustico, c’è un qualche problema (ad esempio sono state collegate le pinze in maniera errata).

Come dicevamo funziona anche da powerbank per smartphone e tablet: presenta due uscite USB-A che erogano fino a 3A ciascuna e ha un ingresso USB-C da 18 Watt che permette di ricaricare completamente la batteria, da 22.000 mAh, in circa 4-5 ore. C’è anche una piccola bussola e una torcia LED per poter funzionare anche da luce di emergenza se si deve ispezionare il cofano al buio o, attivando la modalità SOS, per richiamare l’attenzione dei passanti a bordo strada.

Data la tipologia di utilizzo, UTRAI Jstar One è progettato per funzionare in qualsiasi ambiente la cui temperatura è compresa tra -20°C e 75°C ed è dotato di tutti i sistemi di sicurezza per proteggere starter e dispositivi collegati da sovracorrente, sovraccarico, corto circuito e inversione di polarità.

Chi intende acquistarlo come dicevamo lo trova in offerta online, dove normalmente viene venduto a 115,39 euro mentre adesso è scontato a 74,17 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.