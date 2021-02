Sconto di 350€ su Nilox X7, bicicletta elettrica ibrida: solo 749 €

Se vi siete persi il bonus mobilità del Governo, potete approfittare dello sconto sulla Nilox X7 in vendita su Amazon che ci si avvicina parecchio: nel momento in cui scriviamo la comprate risparmiando 350 euro. Non sono i 500 euro raggiungibili dal bonus che si poteva utilizzare fino a novembre 2020, ma è comunque un bel risparmio specialmente se si tiene conto del fatto che questo modello è stato presentato soltanto a settembre (quindi appena cinque mesi fa).

La Nilox X7 è una bicicletta a pedalata assistita principalmente da trekking, ma che offre alcune caratteristiche che la rendono versatile anche in città. E’ insomma un ibrido che può accontentare tutti, specialmente chi in una sola bicicletta vuole potersi districare nel traffico cittadino ma anche lanciarsi in qualche avventura all’aria aperta.

Le caratteristiche tecniche sono di rilievo: pesa appena 23 chilogrammi e con una sola carica (da 0% a 100% in circa 4 ore) della batteria (removibile) offre fino a 45 chilometri di autonomia. Uno dei punti di forza è nel cambio Shimano a 21 velocità che permette di affrontare anche salite piuttosto impegnative, l’altro è nella presenza di un sistema di sospensioni idraulico nella forcella anteriore, capace di assorbire bene le irregolarità presenti sull’asfalto, nella ghiaia e sulle superfici sterrate. Monta freni a disco Tektro e luci LED anteriori e posteriori, controllabili attraverso il display LCD posizionato lateralmente sul manubrio dal quale, tra gli altri, si gestisce anche il livello (cinque disponibili) di assistenza nella pedalata.

Questa bicicletta elettrica, con motore brushless di ultima generazione e telaio in alluminio, è progettata principalmente per il trekking e ce lo dimostra il fatto che sono presenti copertoni semi-tassellati da 27.5″ x 2.10″, ma risulta comoda anche in città perché oltre presenta anche un portapacchi posteriore dove poter assicurare un giornale, una valigetta di lavoro o un piccolo zaino. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.

Macitynet in passato ha recensito la bicicletta da città Nilox X5 apprezzandone diversi aspetti, uno tra tutti la posizione di guida che oggi ritroviamo anche nella sua versione aggiornata, la Nilox J5. Nilox, lo ricordiamo, è un’azienda italiana e tutte le sue biciclette elettriche sono pensate per essere usate in accordo alla regolamentazione contenuta nel Codice della Strada, primo tra tutti i 25 Km/h di assistenza massima del supporto elettrico garantito al ciclista.

Quella in promozione è la versione con verniciatura opaca Blu Niagara. Il prezzo di listino è di 1.100 euro ma nel momento in cui scriviamo la potete comprare in offerta pagandola 749 euro spedizione compresa, risparmiando quindi in totale 350 euro. E’ venduta e spedita da Amazon.